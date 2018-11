Bari | “21 inquilini di un palazzo morti di tumore per roghi tossici di una discarica È

ilfattoquotidiano

: RT @SecolodItalia1: Bari, 21 morti di tumore nello stesso palazzo. I pm: «Colpa dei roghi tossici» - TuttoQuaNews : RT @SecolodItalia1: Bari, 21 morti di tumore nello stesso palazzo. I pm: «Colpa dei roghi tossici» - Librietv : Bari, roghi nella ex discarica: morti di tumore 21 inquilini di uno stesso palazzo - radioinvisibili : Bari, roghi nella ex discarica: morti di tumore 21 inquilini di uno stesso palazzo -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Il numero 16 di via Archimede, è conosciuto da tutti acome il “della morte”. Oggi viene definito dalla procura del capoluogo pugliese, una “Terra dei fuochi” perché 21della palazzina nel quartiere Japigia sarebberoper tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continuidella excomunale – a una manciata di metri dal condominio – dismessa e bonificata ormai da 30 anni. Lo hanno confermato le indagini chiuse tuttavia con una richiesta di archiviazione perché non è possibile perseguire i responsabili e non c’è più un “pericolo attuale”.Le indagini: “21 decessi dovuti ai” Il lungo lavoro dei carabinieri, coordinati dalla magistratura barese e supportato da una consulenza tecnica e da accertamenti affidati all’Agenzia regionale per l’ambiente, hanno ...