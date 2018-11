Bankitalia | Rischi da bassa crescita e alto debito Ecco il conto del

Bankitalia : bassa crescita e alto debito sono rischi per la stabilità : 'In Italia i maggiori rischi per la stabilità finanziari derivano dalla bassa crescita e dall'alto debito pubblico'. L'avvertimento è contenuto nel Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'...

Bankitalia : 'Abbattere lo spread o si rischia di vanificare gli sforzi'. E sul condono : 'Può disincentivare a pagare tasse' : L'aumento dello spread "è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di interessi in più negli ultimi sei mesi, rispetto a quanto si sarebbe maturato con i tassi che i mercati si aspettavano ad ...

L'allarme di Bankitalia : aumento spread rischia di vanificare gli effetti attesi - : "L'aumento dello spread sovrano si ripercuote sull'intera economia. La crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico ha un effetto in qualche modo comparabile a una stretta monetaria; una ...

Bankitalia : rischi da politica espansiva : 12.58 "Una politica di bilancio espansiva,pur utile in fasi avverse,non garantisce la crescita a medio termine e può metterla in pericolo a lungo andare".Così il vicedirettore Bankitalia Signorini alle Commissioni Bilancio, sulla Manovra. L'aumento dello spread "è già costato al contribuente quasi 1,5mld di interessi in più negli ultimi 6 mesi". Nel 2019 costo stimato 5mld, 9mld nel 2020. "Ambiziosi" gli obiettivi di crescita del Governo ...

Bankitalia : rischi gravi per lo spread La disoccupazione torna sopra il 10% : Per chi detiene titoli di Stato superiori all’anno perdita media dell’8% dall’inizio dell’anno. Dal prossimo anno per lo Stato maggiori spese per 5 miliardi per finanziare il debito pubblico.

Creval - via libera Bankitalia a misurazione rischi "A-IRB" : Creval ha ricevuto dalla Banca d'Italia l'autorizzazione ad utilizzare a fini prudenziali il proprio sistema interno di misurazione del rischio di credito "A-IRB" per le classi regolamentari "...

Subito quota 100 e reddito di cittadinanza Pensioni : ipotesi 36 anni di contributi Bankitalia : debito a rischio sostenibilità : Salvini la spunta sul decreto migranti e sicurezza, in consiglio senza modifiche. Avanti su pensioni a 62 anni e flat tax, niente taglio Irap. Pil rivisto al rialzo

