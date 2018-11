Bankitalia fa i conti Lo spread alto pesa | eccome | ' Ha bruciato in sei mesi 85 miliardi

[L'analisi] Da Bankitalia alla Corte dei Conti - dai sindacati a Confindustria : tutti contro il governo e la "manovra del popolo" : Non è mai un coro di consensi. C'è sempre chi approva e chi smonta, favorevoli e contrari, un po' e un po'. Per questo le audizioni dei tecnici nelle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla ...

Def - le risposte a Tria. Bankitalia : ‘Scarso impatto su pil. Salita tassi pesa su famiglie’. Corte dei Conti : ‘Non rassicurante’ : Le previsioni di crescita del governo sono ottimistiche alla luce del contesto internazionale. L’andamento dei Conti pubblici descritto nella Nota di aggiornamento al Def, in generale, “non è rassicurante“, soprattutto per quanto riguarda l’andamento del debito/ pil. Il reddito di cittadinanza e quota 100 per andare in pensione vanno disegnati “senza mettere a rischio la sostenibilità finanziaria del sistema”. ...

Rossi - Bankitalia : 'Serve lo sviluppo per conti in equilibrio' : Se la nazione non accumula più ricchezza alla fine declina, nonostante i talenti e le capacità che il mondo ci riconosce. Lo sviluppo deve essere armonico e sostenibile nel tempo, ma non può non ...