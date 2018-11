Banco di Napoli | la lettera dei principi azionisti | ' A noi 75 milioni'

Paliotto è il nuovo presidente della Fondazione Banco di Napoli : Rossella Paliotto è il nuovo presidente della Fondazione Banco di Napoli. Eletta all'unanimità, quella di Paliotto, prima donna alla guida dell'ente, era l'unica candidatura ai vertici della ...

Fondazione BancoNapoli riparte la causa al Tesoro : La Fondazione BancoNapoli da oggi avrà un nuovo presidente e un nuovo Consiglio di amministrazione. E la consiliatura si aprirà - forse già nelle prossime settimane - con una richiesta di risarcimento ...

Banco di Napoli - protesta in catene a via Toledo : 'Non scippate la nostra storia' : ...l'ennesimo furto ai danni della nostra città - ha dichiarato il consigliere comunale di Fdi Andrea Santoro - ormai si è compiuta una operazione già iniziata decenni fa e avallata dalla politica ...

Addio Banco di Napoli - giù il sipario su secoli di storia e potere : Manca poco, ormai. Le ragioni della finanza e del mercato prendono il sopravvento sull'identità: dal 26 novembre il Banco di Napoli scomparirà. Se ne va una fetta di storia del Mezzogiorno, iniziata ...

Addio Banco di Napoli : ai correntisti il nuovo Iban di Intesa Sanpaolo : Le insegne sulle filiali campane restano, almeno per ora. Ma del vecchio e glorioso Banco di Napoli - dal 26 novembre prossimo - non ci saranno più altre tracce. La fusione per incorporazione nella ...

BancoNapoli - leadership a Paliotto : il 21 novembre diventerà presidente : Tutto confermato. Rossella Paliotto è l'unica candidata alla leadership della Fondazione BancoNapoli. E il 21 novembre - giorno delle elezioni per il rinnovo dei vertici - la Paliotto diventerà ...

Fondazione Banconapoli - Barracco out : Paliotto verso la presidenza : Maurizio Barracco non si candiderà alla presidenza della Fondazione Banconapoli. Resta in campo solo l'imprenditrice Rossella Paliotto che è avviata a diventare con ogni probabilità il nuovo leader ...

Fondazione Banconapoli - via al pressing su Barracco : Questa volta il nome nuovo che circola nei dintorni di Palazzo Ricca è più direttamente legato al mondo degli istituti di credito. Si tratta di Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli ed ex ...

Sprint Fondazione Banco Napoli : Paliotto in corsa - Trombetti ci pensa : Lo Sprint finale è iniziato. Manca solo la presentazione ufficiale delle candidature. Ma c'è già una candidata che - almeno per ora - sembra destinata a partire con i favori del pronostico. Per la ...