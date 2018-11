Badanti e colf | a dicembre spetta la tredicesima | sia per stipendio a ore che mensile

Fisco : blitz della Finanza tra Badanti e colf - 4 milioni di euro non dichiarati : La Guardia di Finanza di Livorno ha effettuato controlli fiscali a tappeto tra colf e bandanti e ha accertato in totale 4 milioni di redditi non dichiarati da parte di 100 lavoratrici che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito compensi superiori agli ottomila euro annui. Solo 5 di loro sono italiane. Le ispezioni si sono svolte in collaborazione con la Direzione nazionale dell’Inps, che ha riscontrato, con riferimento ...

Accertamenti Inps su colf e Badanti non in regola : istruzioni per l'uso : badanti, colf e baby sitter non in regola con i contributi previdenziali, arriva l'accertamento. Lo scorso 20 ottobre è, infatti, partita l'operazione 'Silenti 2018': tramite avvisi bonari l'Inps sta chiedendo ai datori di lavoro domestico di regolarizzare eventuali scoperture contributive relative all'anno 2014. Ma come fare a capire se la richiesta sia fondata o meno? Ecco una piccola guida pratica.Quando l'istanza non è fondata ...

Nuovi controlli dell’Inps sui contributi previdenziali di Badanti - colf e baby sitter : L’Inps ha avviato una campagna di accertamenti sul lavoro domestico e sui relativi contributi che i datori di lavoro devono pagare per il proprio dipendente. badanti, baby sitter e colf sono le figure più diffuse di collaboratori che prestano servizio per le famiglie italiane e per soggetti bisognosi di assistenza. La legge italiana prevede che per i servizi di questi lavoratori è necessaria una assunzione a tutti gli effetti, secondo quanto ...

Milano. Aperto lo spazio WeMi per tate - colf e Badanti : Un servizio gratuito pensato per mettere in comunicazione domanda e offerta di lavoro, facilitando le famiglie nella ricerca di un

Milano : inaugurato nuovo spazio WeMi per tate - colf e Badanti (2) : (AdnKronos) - Per attivare il percorso di ricerca è possibile scrivere una mail all’indirizzo WeMi.tatecolfbadanti@comune.Milano.it oppure ci si può rivolgere al numero 0288458041 nei seguenti orari: il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 18, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 17 e il

Milano : inaugurato nuovo spazio WeMi per tate - colf e Badanti (3) : (AdnKronos) - Il nuovo servizio consentirà ai lavoratori di iscriversi anche al Registro territoriale delle Assistenti familiari istituito da Regione Lombardia con l’obiettivo di valorizzare e sostenere il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto e a tutela delle person

Milano : inaugurato nuovo spazio WeMi per tate - colf e Badanti : Milano, 24 ott. (AdnKronos) - Un servizio gratuito pensato per mettere in comunicazione domanda e offerta di lavoro, facilitando le famiglie nella ricerca di un collaboratore domestico e garantendo un servizio di qualità. Apre oggi a Milano, in via Statuto 15, WeMi tate/colf/badanti, lo sportello de

Colf e Badanti straniere - un'app per comunicare senza ostacoli : Per una società veramente rivolta al futuro è necessario che la scienza sia sempre affiancata dalla cultura». di Al.Gugl