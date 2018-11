Atomic Heart | nuovo trailer per lo sparatutto che ci catapulta in una versione

Atomic Heart : disponibile un nuovo trailer : Mundfish ha da poco pubblicato un nuovo trailer dedicato al suo FPS Atomic Heart. Il titolo è ambientato in un universo alternativo in cui l'Unione Sovietica ha raggiunto il suo massimo splendore economico e tecnologico. Il giocatore riveste i panni dell'agente P3 che avrà il compito di investigare su alcuni problemi relativi alla struttura 3826, a prima vista sembra che la zona sia stata conquistata da spietati robot fuori controllo ma ...

Atomic Heart : l'FPS ambientato in una versione alternativa dell'Unione Sovietica protagonista di nuovi video : Atomic Heart è il particolare sparatutto in prima persona che catapulta i giocatori in una versione alternativa dell'Unione Sovietica. Il gioco probabilmente uscirà nella sua versione finale tra molto tempo, poiché poco fa è stato annunciato che Atomic Heart entrerà nella sua fase beta nell'ultimo trimestre del 2019.Tuttavia, il titolo in cui vestiremo i panni dell'agente speciale P-3 incaricato di eliminare una fabbrica dai robot impazziti, ...

Atomic Heart : il titolo che strizza l'occhio a BioShock entra in beta nell'ultimo trimestre del 2019 : Atomic Heart è uno sparatutto in prima persona ambientato nell'ex Unione Sovietica ed annunciato a maggio, riporta Gematsu.Il gioco è atteso in versione beta su PlayStation 4, Xbox One e PC nel quarto trimestre del 2019, l'annuncio arriva direttamente dallo sviluppatore Mundfish.Una data di lancio certa manca all'appello, ma per chiunque fosse interessato, deve sapere che attualmente i preordini per la versione PC del gioco sono aperti.Read ...