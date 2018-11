Astronomia | nascita ed evoluzione delle galassie | alla scoperta dei cimeli dell’Universo

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 novembre 2018) Sono di ‘peso’ pur avendopiccole dimensioni, sono piuttosto rare e possono rivelarsi utili per approfondire i processi died, tanto che sono le protagoniste di un recente studio pubblicato su Astronomy & Astrophysics (articolo: “Galaxy and Mass Assembly-Gama: Accurate number densities and environments of massive ultra-compact galaxies at 0.02 < z < 0.3”). Si tratta di alcunedefinite ‘massicce ultracompatte’, che, rispettoVia Lattea, sono dotate di un numero di stelle di gran lunga superiore e hanno una luminosità intensa, ma costringono il loro patrimonio di astri a risiedere in uno spazio molto limitato.Queste peculiarità – spiega Global Science – sono al centro dello studio sopra citato, coordinato dall’Istituto di Astrofisica e Scienze dello Spazio dell’Università di Lisbona e basato su una campagna di ...