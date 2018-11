Astrofisica | nuove pulsar nel cielo alle alte energie

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 novembre 2018) Grazie a un nuovo modello teorico e allo sconfinato archivio di sorgenti ai raggi X degli osservatori spaziali Xmm-Newton dell’Esa e Chandra della Nasa, un team di scienziati ha scoperto tre. Lo studio, pubblicato di recente su The Astrophysical Journal Letters, fornisce un nuovo strumento per conoscere da vicino i meccanismi di emissione di queste sorgenti cosmiche affascinanti ed estreme.Le– spiega Global Science – sono stelle di neutroni e prendono il loro nome dal fatto che ci appaiono come sorgenti pulsanti. Questo perché la loro emissione luminosa avviene lungo l’asse magnetico della stella, inclinato rispetto al suo asse di rotazione. Di fatto lesono dei fari cosmici, e i loro impulsi sono così precisi da non temere il confronto con i più precisi orologi atomici.Storicamente lesono state scoperte attraverso la loro emissione ...