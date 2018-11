Asia Bibi : retata contro islamisti leader della protesta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Asia Bibi : retata leader protesta : ANSA, - ISLAMABAD, 23 NOV - Le forze di sicurezza pachistane hanno compiuto questa sera una vasta operazione in tutto il Paese che ha portato all'arresto di dirigenti e attivisti del partito islamista ...

Caccia ad Asia Bibi : "Il mondo intero si sta chiedendo 'perché non parte'", ha detto l'avvocato di Asia Bibi, Saiful Mulook, in una conferenza stampa tenuta a Francoforte. La donna cristiana, per dieci anni nel braccio della ...

Asia Bibi non può lasciare il Pakistan : 5.59 Asia Bibi non può lasciare il Paese a causa di una revisione del suo processo pendente in tribunale. Lo ha detto il ministro degli Esteri pachistano, Shah Mahmood Qureshi. La donna cristiana condannata a morte nel 2010 per blasfemia e assolta recentemente dalla Corte suprema non ha alcuna barriera legale per lasciare il Pakistan, ma il governo ha stretto un accordo con gli islamisti per trattenerla fino a quando non sarà discussa la ...

Commissione Diritti Umani - eletta la leghista Pucciarelli. "Parleremo subito di Asia Bibi" : La senatrice della Lega Stefania Pucciarelli è stata eletta presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti Umani del Senato. Pucciarelli è stata sostenuta dai due ...

Pakistan - Tajani - : 'Lavoriamo per portare Asia Bibi al sicuro' : Roma, 14 nov., askanews, - 'Il caso Asia Bibi è la punta dell'iceberg della persecuzione dei cristiani nel mondo, legata unicamente alla loro fede religiosa. La sua assoluzione conferma che lei è stata perseguitata in quanto cristiana. La mobilitazione internazionale ha permesso di difenderla e ha ...

Asia Bibi : sui social immagini false : ANSA, - ISLAMABAD, 12 NOV - Girano in queste ore sui social false immagini che mostrano una presunta Asia Bibi mentre lascia il Pakistan e Islamabad è costretta a intervenire per smentire gli scatti e ...

Asia Bibi : sui social immagini false : ANSA, - ISLAMABAD, 12 NOV - Girano in queste ore sui social false immagini che mostrano una presunta Asia Bibi mentre lascia il Pakistan e Islamabad è costretta a intervenire per smentire gli scatti e ...

Oggi in edicola : Asia Bibi a Brescia - sì dalla comunità pakistana : Nelle pagine degli spettacoli, sul GdB scaricabile anche in formato digitale , tutti i dettagli di tra le band più discusse del momento, i Thegiornalisti , trio capitanato da Tommaso Paradiso che si ...

Asia Bibi - il sindaco di Brescia : "Pronti ad accoglierla - via alle procedure per l'asilo" : Il primo cittadino ha risposto così all'appello del presidente dell'Ordine degli avvocati. La giovane pakistana, condannata a morte per blasfemia è stata scarcerata ma non può lasciare il suo Paese

Asia Bibi - figlia - sono felice : ANSA, - ROMA, 10 NOV - "Non ho ancora incontrato mia madre ma sono molto felice che sia sta liberata. Quando la incontrerò sicuramente la abbraccerò molto forte e piangerò insieme a lei". Lo dice ...

Asia Bibi è libera ma il suo calvario non è ancora finito : "Asia Bibi è libera ma ancora in Pakistan". Con uno scarno comunicato del portavoce del ministero degli Esteri, Muhammad Faisal, ripreso dalle agenzie italiane, si è chiuso il bailamme di notizie sull'avvenuta liberazione della cristiana condannata a morte nel 2010 e che la Corte suprema pakistana aveva assolto dall'imputazione di blasfemia la scorsa settimana, disponendone la scarcerazione.La Bbc ieri la dava in viaggio verso ...

Olanda offre asilo a legale Asia Bibi : ANSA, - ROMA, 8 NOV - L'Olanda ha offerto asilo politico temporaneo all'avvocato di Asia Bibi, Saif ul-Malook: lo ha annunciato su Twitter il ministro degli Esteri del Paese, Stef Blok. Malook potrà ...

Asia Bibi scarcerata ma non può lasciare il Pakistan. M5s : "Governo si impegna per la sua protezione" : Asia Bibi è stata scarcerata ma è ancora in Pakistan. Il suo avvocato aveva riferito che la donna condannata a morte per blasfemia e assolta dalla Corte suprema dopo otto anni di carcere aveva lasciato il Paese. La notizia, però, è stata smentita - riferisce l'Afp - dal ministro degli esteri del Pakistan, Muhammad Faisal. La donna non potrà lasciare il Paese fino all'esito del ricorso che è stato fatto ...