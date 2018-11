Asia Argento e Fabrizio Corona | 100mila euro dietro l’amore del momento

Asia Argento e Corona all’Isola dei Famosi? ecco i possibili dettagli e accordi : Asia Argento e Fabrizio Corona potrebbero entrare nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi L’Isola dei Famosi 2019: continuano i rumors sul nuovo cast del prossimo reality di Canale 5. Dopo i primi quattro nomi confermati, Giulia De Lellis, Jeremias Rodriguez, Andrea Pinna e Ignazio Moser, spunterebbe anche quello di Asia Argento. L’attrice continua ad essere al centro del gossip nostrano e questa volta non per la storia con Fabrizio ...

Fabrizio Corona piange in un'IG-story : il rumor sulla rottura con Asia Argento : In una nuova Instagram-story pubblicata sul profilo ufficiale dell'ex-re dei paparazzi Fabrizio Corona, quest'ultimo appare in lacrime mentre ascolta una canzone che parla della fine di un amore, motivo per il quale sono in molti a ritenere che vi sia area di maretta tra il brand-ambassador di 'Adalet' e Asia Argento, la quale potrebbe partire molto presto per l'Honduras. Fabrizio Corona finisce in lacrime su Instagram A diverse ore dalla messa ...

Asia Argento e Giorgio Manetti probabili naufraghi dell'Isola dei Famosi : Nuovo appuntamento con le notizie sull'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Le ultime novità si soffermano su Giorgio Manetti e Asia Argento. Se l'ex volto del Trono over di Uomini e Donne avrebbe confermato l'esistenza di alcune trattative, la nuova fiamma di Fabrizio Corona avrebbe ricevuto un'offerta importante da Cologno Monzese per partecipare al programma di Mediaset. Giorgio Manetti all'Isola 2019? ...

Asia Argento e Corona - amore già finito. Lei scrive : «Farsa grottesca - scendo dalla giostra» : L'amore fra Asia Argento e Fabrizio Corona è già al capolinea. La conferma ufficiale non c'è ancora, ma dai social iniziano a piovere indizi molto chiari. Dopo il video...

Fabrizio Corona e Asia Argento - l'avvocato di Giuseppe Carriere : 'Non c'entra nulla col presunto contratto' : Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'avvocato Marcello D'Onofrio , legale del dottor Giuseppe Carriere , in merito all'articolo sul presunto contratto tra Fabrizio Corona e Asia Argento . 'L'articolo ...

Asia Argento e Corona - è già finita. Lei scrive : «Farsa grottesca - scendo dalla giostra» : La storia d’amore fra Asia Argento e Fabrizio Corona è già al capolinea? La conferma ufficiale non c’è ancora, ma dai social iniziano a piovere indizi molto interessanti. Dopo il video di Corona, in cui piange e ascolta “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante, è arrivato anche il post al veleno della figlia di Dario Argento. Asia ha scritto su Instagram: «La mia vita sembra un film dei Monty Python diretto da ...

Asia Argento - il giallo sulla rottura con Fabrizio Corona : 'Farsa grottesca... io scendo' : La relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona sarebbe ormai finita. A sollevare l'ultimo e più pesante dubbio tra i fan sui social è un post dell'attrice che ha pubblicato su Instagram una foto di ...

Fabrizio Corona - l'ex paparazzo in lacrime : finita la storia con Asia Argento? Cosa c'è dietro : Fabrizio Corona ha pubblicato alcuni misteriosi filmati nei quali appare in lacrime. l'ex re dei paparazzi è apparso nelle sue stories su Instagram in lacrime mentre canta Quando finisce un amore di ...

Asia Argento - generosa offerta Mediaset per partecipare all'Isola dei Famosi 2019 (RUMORS) : Sarà Asia Argento il personaggio di punta della prossima Isola dei Famosi? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando Dagospia ha fatto sapere che l'attrice sarebbe vicinissima al reality di Canale 5. In queste ore, inoltre, anche Fanpage ha confermato che tra la romana e Mediaset ci potrebbe essere già una trattativa avviata per permettere alla donna di volare in Honduras ...

Fabrizio Corona e Asia Argento : contratto da 100mila euro dietro la storia d’amore : Un contratto di collaborazione del valore di 100mila euro. Sarebbe questo a legare Fabrizio Corona e Asia Argento, non l’amore, secondo quanto riferisce Alberto Dandolo su Dagospia. La coppia più chiacchierata di fine 2018, bisogna dirlo, ha destato da subito i dubbi dei più scettici che, per dirla come Tina Cipollari, avevano subodorato il famigerato ‘business’. Tra un’intervista e l’altra nei salotti televisivi ...

E’ già finita tra Asia Argento e Fabrizio Corona? C’era un contratto? Leggi cosa è accaduto! : Ieri Alberto Dandolo su Dagospia ha lanciato uno scoop secondo il quale dietro alla storia di Asia Argento e Fabrizio Corona ci sarebbe un bel contratto da 100.000 €. Adesso però arriva l’esclusiva targata... L'articolo E’ già finita tra Asia Argento e Fabrizio Corona? C’era un contratto? Leggi cosa è accaduto! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.