Asia Argento all’Isola dei Famosi? Aperta la trattativa | news

Fabrizio Corona piange su Instagram : è finita con Asia Argento? : Spunta un nuovo capitolo della storia d'amore tra Fabrizio Corona e Asia Argento. L'ex paparazzo dei vip ha postato su Instagram questa mattina alcune stories,...

Durissimo attacco di Asia Argento contro Lodo Guenzi a X Factor 12 : “Avrebbe dovuto consultarmi” : Non si lascia attendere l'attacco di Asia Argento contro Lodo Guenzi a X Factor 12 dopo l'eliminazione di due band che - a dire della ex giudice - avrebbero meritato di proseguire nel percorso all'interno del programma. Secondo il suo punto di vista, il leader di Lo Stato Sociale avrebbe dovuto seguire i suoi consigli e rispettare il percorso che aveva deciso per loro. Guenzi si sarebbe però piegato alle decisioni della sua ex collega, ...

Alberto Dandolo : 'Furbizio Corona ha assunto una nuova dipendente - Asia Argento' : Alberto Dandolo in queste ore su Dagospia, ha ipotizzato che alla base del flirt tra Asia Argento e Fabrizio Corona, potrebbe esserci un presunto contratto di lavoro. “Furbizio Corona ha assunto una nuova dipendente: Asia Argento. Si sussurra che il contratto di collaborazione in esclusiva, sia costato circa 100 mila euro”, con queste parole il giornalista avrebbe puntato il dito contro Asia e Fabrizio. Secondo quanto rivelato da Dandolo il ...

Fabrizio Corona piange disperato su Instagram : Asia Argento addio? : Fabrizio Corona piange su Instagram, disperandosi mentre ascolta una canzone d’amore. L’ex re dei paparazzi ancora una volta è riuscito a sorprendere tutti, con un colpo di scena che nessuno si aspettava. Sulle sue Stories di Instagram infatti sono comparsi alcuni video in cui l’ex di Belen piange disperato mentre ascolta Quando finisce un amore, celebre canzone di Riccardo Cocciante. Nella clip Corona si dispera, versando ...

Fabrizio Corona-Asia Argento - sarebbe tutta una messa in scena : “una trovata pubblicitaria da 100mila euro” : Fabrizio Corona ed Asia Argento non starebbero davvero insieme, i due legati da un contratto: la rivelazione clamorosa Dopo lo scoop di gossip in cui si svelava la relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona, un’altra clamorosa rivelazione riguarda la neo coppia. Secondo il giornalista di ‘Dagospia’ Alberto Dandolo, l’amore tra l’attrice italiana e l’ex re dei paparazzi sarebbe tutta una messa in scena ...

Asia Argento e Fabrizio Corona - “contratto di collaborazione in esclusiva tra i due del valore di circa centomila euro” : Il 6 novembre scorso il settimanale Chi in copertina pubblica le immagini di una nuova coppia: Fabrizio Corona e Asia Argento. Un bacio, le dichiarazioni che confermano l’esistenza di un flirt, le reazioni scomposte della mamma dell’attrice e la pioggia di ospitate. Da Verissimo a Domenica In a La Repubblica delle Donne: la neocoppia finisce al centro della scena mediatica. Qualcuno, fin dal primo scatto, bolla tutto come finto e ...

Asia Argento e Fabrizio Corona - 100mila euro dietro l'amore del momento. : E' tutto un fake love quello fra Asia Argento e Fabrizio Corona ? In effetti qualcuno aveva ipotizzato, quando era scoppiata al bomba, che i due cercassero solo un po' di pubblicità....

X Factor : Asia Argento furiosa con Lodo Guenzi : Dopo l’ultima puntata di X Factor, Asia Argento si schiera contro Lodo Guenzi, criticandolo apertamente nel corso di un’intervista. La regista italiana, come tutti sanno bene, ha abbandonato il programma di Sky poco prima dei Live, a causa delle accuse di molestie sessuali ricevute da Jimmy Bennett. Per Asia è stato un brutto colpo, anche se ha chiarito di non avere nulla contro Sky. Nonostante ciò non ha risparmiato critiche e ...

X Factor 12 - Asia Argento vs. Lodo Guenzi : «Avrebbe dovuto consultarmi» : Dall’augurio di incoraggiamento al “biondino” all’ “unfollow”, il passo è… X Factor 12. Questa è la parabola di Asia Argento rispetto a Lodo Guenzi, entrato alla guida dei gruppi nella fase live del talent di Sky in sostituzione dell’attrice-regista travolta da uno scandalo. Alla luce delle prime puntate di XF12, in effetti, il musicista del collettivo Lo Stato Sociale non ha brillato con le band, ...

Fabrizio Corona piange su Instagram : è finita con Asia Argento? : L'ex re dei paparazzi, legato all'attrice e regista romana, pubblica sui social alcuni video in cui si mostra disperato. In...

X Factor 2018 - Asia Argento : “Lodo Guenzi? Ho il dente avvelenato - gli ho tolto il follow” : “La gente parlava di me chiamandomi ‘prostituta’. Ho querelato chi lo faceva ma se lo fossi io lo accetterei. Il fatto è che non ho mai preso soldi per il sesso. Salmo? Lui lo pagherei” parola di Asia Argento. Ospite di Giovanni Veronesi e Max cervelli a Radio 2, l’attrice italiana si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto sulla sua sostituzione a X Factor. “Lodo Guenzi? Ho il dente avvelenato, s‘è già fatto eliminare due band ...

Asia Argento : "Lodo Guenzi? Sta sbagliando tutto a X Factor. Dovrebbe consultarmi" : A suo parere, Lodo Guenzi starebbe sbagliando tutto. Asia Argento è tornata a parlare di X Factor e, in particolare, del suo sostituto ai microfoni di "Non è un paese per giovani", programma di Radio2. "Gli hanno già eliminato due band che avrebbero meritato di andare avanti. Gli ho anche scritto in privato. Avrebbe dovuto consultarmi", ha affermato.Lodo Guenzi è attualmente in gara con una sola band, i Bowland. Asia ...

Asia Argento e Corona si sarebbero lasciati : è giallo sul presunto contratto : Ieri, giovedì 22 novembre, Alberto Dandolo su "Dagospia" ha lanciato una clamorosa indiscrezione, secondo cui dietro la relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona ci sarebbe un accordo da 100mila euro. Il giornalista sostiene che sarebbe stato l'ex "re dei paparazzi" ad avanzare questa proposta all'attrice romana. Ad ogni modo, al momento intorno a questo presunto contratto aleggia ancora un certo mistero. Ad esempio, pare che una fonte ...

Asia Argento e Corona avrebbero un accordo da rispettare : l'attrice sarebbe furiosa : Si continua a parlare della coppia più discussa e chiacchierata del momento, quella composta da Fabrizio Corona e Asia Argento. I due continuano a monopolizzare l'attenzione di giornali e televisioni, ma in queste ore sono venute fuori delle nuove clamorose rivelazioni sul loro flirt che hanno lasciato sbigottito il pubblico. Nel dettaglio, infatti, stando a quanto riportato in queste ore da Dagospia, sembrerebbe che tra Asia Argento e Corona ci ...