Artisti del Panettone | da lunedì in tv su Sky Uno per undici puntate

Arriva a Biella la mostra Arte e Collezionismo - chiusura temporanea della sezione storico-Artistica : In occasione dell'allestimento della nuova esposizione "Arte e Collezionismo. Cinque secoli di pittura dalle collezioni biellesi", che si inaugurerà ad inizio dicembre al Museo del Territorio di ...

Viaggio tra le bellezze Artistiche e architettoniche del monastero di Finalpia : Spesso il patrimonio più bello lo abbiamo sotto gli occhi, e magari ci passiamo davanti ogni giorno senza farci caso, dandolo persino per scontato. Tutta la Liguria è uno "scrigno di perle" ...

Pattinaggio Artistico - Rostelecom Cup 2018 : il grande passo di Nicole Della Monica e Matteo Guarise - finalisti a Vancouver : Se questo è un sogno, vi prego, non svegliateci. L’Italia del Pattinaggio artistico, nella tortuosa stagione post olimpica, segna l’ennesimo straordinario record: la coppia di artistico formata da Nicole Della Monica e Matteo Guarise infatti, con la seconda posizione ottenuta alla Rostelecom Cup di Mosca, ha centrato per la prima volta nella storia italiana Della disciplina la Finale del circuito ISU Grand Prix. Un risultato ...

Tra elfi e Artisti circensi torna lo show del Natale : Aprono il Santa Claus Village e la Casa di Babbo Natale alle Terme Tettuccio e alla Salute. Tra le novità volute da Paolo Sax gli spettacoli del Circo Orfei

Pattinaggio Artistico - Rostelecom Cup 2018 : Della Monica e Guarise spaziali secondi - azzurri in finale del Grand Prix! : Nicole Della Monica e Matteo Guarise sono stati semplicemente strepitosi alla Rostelecom Cup 2018 e hanno conquistato un eccezionale secondo posto nella quinta tappa del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico. Gli azzurri possono fare doppiamente festa perché grazie a questo superlativo risultato, che replica la seconda piazza del GP di Helsinki di due settimane fa, conquistano la qualificazione alle Finali di Vancouver! Per la prima volta ...

Pattinaggio Artistico - Rostelecom Cup 2018 : Della Monica e Guarise fantastici secondi dopo lo short program! : Eccellente secondo posto per Nicole Della Monica e Matteo Guarise nel programma corto Della Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico che si sta disputando a Mosca (Russia). Gli allievi di Cristina Mauri e Nina Mozer hanno eseguito un bellissimo short program sulle note di Never Tear Us Apart di Joe Cocker riuscendo a conquistare la giuria che ha premiato gli azzurri con un soddisfacente 72.32 (39.61 per la parte ...

Pattinaggio Artistico - Rostelecom Cup 2018. Yuzuru Hanyu - Alina Zagitova e i big russi : i protagonisti della tappa di Mosca : Sarà una tappa all’insegna dello spettacolo la Rostelecom Cup 2018, quinto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico in programma questo fine settimana alla Megasport Arena di Mosca. Tra i protagonisti assoluti dell’intera competizione impossibile non citare nel singolo maschile il Campione Olimpico Yuzuru Hanyu, chiamato a confermare (e perché no, superare) quanto già di importante fatto in ...

E' stato presentato stamane - a Cagliari - il programma della residenza Artistica tecnologica A.R.T.E. Augmented Reality Theater Experience. : ... intende favorire la sperimentazione creativa digitale e prevede un mutuo scambio con gli artisti sardi, collaborazioni stabili e continuative per nuove produzioni di spettacoli che vengono ...

Range Rover Evoque – A Londra installazioni Artistiche “wire form” in attesa della prima Mondiale [GALLERY] : installazioni artistiche danno il via al conto alla rovescia verso la prima Mondiale della nuova Range Rover Evoque. Le installazioni artistiche “wire form” collocate nelle vie della capitale britannica segnano l’inizio del conto alla rovescia verso l’evento di reveal Land Rover ha fatto partire il conto alla rovescia verso il debutto mondiale della nuova Range Rover Evoque con una serie di sculture wire form ispirate al nuovo ...

Pattinaggio Artistico - Rostelecom Cup 2018 : Della Monica-Guarise sfidano le coppie di casa sognando la qualificazione per la Finale : Appuntamento con la storia. Appena una settimana dopo la meravigliosa terza posizione conquistata da Matteo Rizzo all’NHK Trophy, questo fine settimana la coppia di artistico Nicole Della Monica-Matteo Guarise, impegnata nella quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019, La Rostelecom Cup, potrebbe staccare per la prima volta in carriera un biglietto per le Finali, in programma a Vancouver (Canada) dal 6 al 9 dicembre. Le ...

Pattinaggio Artistico a rotelle - World Cup 2018 : buona la prima del precision con il sistema rollart. Tutti i risultati : L’imponente Adriatic Arena di Pesaro, impianto polivalente che ospita dai grandi concerti alla serie A di basket passando per le visionarie opere liriche del Rossini Opera Festival, ha accolto lo scorso fine settimana la prima edizione della World Cup, competizione internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle riservata ai gruppi show, precision e quartetti. La gara è stata di particolare rilevanza per più motivi: in primis per la ...

Firenze Rocks – The Smashing Pumpkings nella 1° giornata del festival : info - dettagli e tutti gli Artisti annunciati : Gli Smashing Pumpkings sul palco dell Visarno Arena giovedì 13 giugno 2019 primad ei Tool: la band si aggiunge ad Ed Sheeran e The Cure che si esibiranno dal 13 al 16 giugno. Biglietti in vendita su www.FirenzeRocks.it Firenze Rocks continua a sorprendere svelando i nomi delle superstar internazionali che saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze il prossimo giugno. Dopo i TOOL (13 giugno), ED SHEERAN (14 giugno) e THE CURE (16 ...

Pattinaggio Artistico - Prague Riedell Ice Cup 2018 : azzurrini super in Repubblica Ceca - Marina Piredda e Contarino-Pauletti sbancano Praga! : Si è concluso nel migliore dei modi il weekend della Nazionale italiana di Pattinaggio artistico. Dopo lo straordinario terzo posto di Matteo Rizzo all’NHK Trophy 2018, gli azzurrini junior Marina Piredda e Vivienne Contarino-Marco Pauletti hanno conquistato la prima posizione alla Rieddel Ice Cup di Praga. Sul ghiaccio della dell’Hvezda Prague 6 Marina Piredda si è imposta sulle avversarie pattinando due segmenti di gara di ...

Pattinaggio Artistico - l’Italia ha un futuro anche oltre Carolina Kostner. Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri incantano - Rizzo e Grassl in rampa di lancio : La notizia dell’infortunio di Carolina Kostner, in prima battuta, ha lasciato nello sconforto fan e appassionati. Tuttavia nelle tappe di qualificazione del Grand Prix 2018-2019 disputate fino a questo momento, l’Italia del Pattinaggio artistico ha dimostrato di essere molto competitiva anche senza la presenza Della fuoriclasse altoatesina, mantenendo in alto i colori azzurri davanti a tutto il mondo. Nicole Della Monica e Matteo ...