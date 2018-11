Arriva la carne sintetica nei supermercati

Arriva “Un anno al ristorante” : il 1° concorso social dedicato alla carne irlandese : Dall’1 al 20 ottobre 2018 in 20 ristoranti di Milano sarà possibile partecipare al concorso social “Un anno al ristorante” indetto da Bord Bia, ente di promozione di prodotti alimentari e bevande irlandesi, con l’obiettivo di valorizzare l’offerta di carne di manzo irlandese a Milano. Partecipare è semplice: basta ordinare un piatto a base di carne di manzo irlandese e… scattare una foto appetitosa per vincere un buono da 1.000 euro da spendere ...

Arriva l'hamburger di «carne-non carne» (che sa di carne) È la «fake meat», prodotta da un'azienda americana dal nome futuribile di Beyond Meat. Ma non è un futuro immaginifico, l'hamburger tutto di proteine ...

Arriva in Italia l'hamburger che sembra di carne ma non lo è : Ha il sapore e il profumo della carne bovina ma è composto al 100% da proteine di origine vegetale.Sbarca in Italia il burger sostenibile senza Ogm, glutine e ormoni frutto della ricerca di Beyond Meat, la start up californiana che vende prodotti 100% vegan dove hanno investito tra gli altri anche Leonardo di Caprio e Bill Gates.Il burger di 'non carne', che comparirà da domani nel menu della catena di hamburgerie Welldone, ...