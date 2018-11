Ansaldo Sts | Hitachi arriva al 90% | titolo lascia la Borsa

Ansaldo Sts - Hitachi Rail deposita a Consob documento OPA : Hitachi Rail Italy Investments ha presentato a Consob il documento relativo all'offerta pubblica di acquisto, OPA, volontaria totalitaria promossa su massime 22.028.377 azioni ordinarie Ansaldo STS . ...

Ansaldo Sts firma contratto metro Riyad - valore 840 milioni : Ansaldo STS , in qualità di leader del consorzio FLOW, formato con FS e Alstom,, ha firmato ieri, 11 novembre, il contratto di O&M relativo alle linee 3, 4, 5 e 6 della metropolitana di Riyadh. Lo fa ...

Ansaldo Sts - nei nove mesi salgono i ricavi mentre scende l'utile : Risultati a due colori per Ansaldo STS , che nei primi nove mesi del 2018 ha registrato un incremento del fatturato e una flessione dell'utile. Gli Ordini al 30 settembre 2018 sono pari a 630,3 ...

Ansaldo Sts vola in Borsa - +8 - 97% - - Hitachi lancia l'Opa : Milano, 29 ott., askanews, - Ansaldo Sts in luce a Piazza Affari dopo l'annuncio che l'azionista di maggioranza Hitachi acquisirà l'intera partecipazione in mano al fondo Elliott e lancerà un'Opa ...

Ansaldo Sts vola in Borsa dopo annuncio OPA Hitachi : E' corsa ai titoli Ansaldo STS dopo l'annuncio di un' OPA totalitaria da parte di Hitachi . In questo momento le azioni della società stanno correndo a Piazza Affari con un guadagno del 9,14% a 12,66 ...

Hitachi acquista intera partecipazione di Elliott in Ansaldo STS : Hitachi aumenta la propria partecipazione in Ansaldo STS . La società nipponica ha raggiunto un accordo con Elliott per l'acquisto dell'intera partecipazione detenuta dalla stessa Elliott in Ansaldo ...

Ansaldo Sts si aggiudica progetto in Malesia : Ansaldo STS fa affari in Malesia . Attraverso la controllata Ansaldo STS Malaysia Sdn Bhd, partner del consorzio Ansaldo STS Pestech, la società attiva nel settore dei sistemi di trasporto ferroviari ...

Ansaldo Sts festeggia in Borsa maxi contratto in Arabia Saudita : TeleBorsa, - Scambi al rialzo a Piazza Affari per il titolo Ansaldo, che balza dello 0,32%. Il mercato premia la società attiva nelle infrastrutture ferroviarie che ha annunciato prima dell'avvio ...