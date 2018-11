Andrea Damante al magazine di U&D | ' Giulia De Lellis e Irama? Non dico nulla | ma sto

Andrea Damante stroncato da Cecchi Paone : 'Sa solo esibire la sua ricchezza' : Andrea Damante sta per cimentarsi in una nuova avventura televisiva che ha scatenato subito un bel po' di polemiche in rete e sui social. L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip ha accettato una nuova proposta che gli è stata fatta: partecipare al reality show Riccanza, dove i 'figli di papà' mettono in mostra la loro ricchezza. Un programma decisamente discutibile che pare non piacere per niente ...

Giulia De Lellis/ Dall'addio ad Andrea Damante all'amore con Irama - Maurizio Costanzo Show 2018 - - IlSussidiario.net : Giulia De Lellis, Dall'addio ad Andrea Damante all'amore con Irama, l'influencer parlerà del suo nuovo stato di grazia? , Maurizio Costanzo Show 2018,

Riccanza - anticipazioni : Andrea Damante nel cast della terza stagione : Si avvicina la terza stagione di Riccanza, reality show in onda su MTV. Il programma nel corso degli anni ha sfornato personaggi del calibro di Elettra Lamborghini, famosa ereditiera e cantante, Niccolò Ferrari, ex corteggiatore e tentatore di Temptation Island Vip, Gian Maria Sainato, modello ed influencer, e Juan Sierra, ex fidanzato di Claudio Sona. Anche quest’anno il cast di Riccanza pare sia ricco di sorprese e personaggi di gran ...

Andrea Damante ritorna in tv dopo l’addio di Giulia De Lellis : Giulia De Lellis e Irama: Andrea Damante dimentica gettandosi nel lavoro Andrea Damante è pronto a mettere una pietra definitiva sul rapporto con Giulia De Lellis, la quale nel frattempo si è fidanzata con il cantante Irama, tenendosi impegnato con il lavoro in tutto e per tutto. Oltre al suo quotidiano impegno come dj in giro nelle più famose discoteche italiane e non solo, l’ex tronista di Uomini e Donne ritornerà infatti in tv su Mtv, ...

BOOM! Andrea Damante sbarca su MTV : Andrea Damante Mentre la storica compagna, Giulia De Lellis, è impegnata in una storia d’amore (e business?) con Irama, Andrea Damante si rifà una vita ma sul lavoro. Ad attendere l’ex tronista due inediti progetti televisivi targati MTV. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Andrea sarà uno dei personaggi “recurring” della terza stagione di Riccanza, al via sul canale 133 di Sky il prossimo martedì 4 ...

Andrea Damante - dopo Giulia De Lellis Valeria Marini all’attacco? Il gossip : Andrea Damante, finita ufficialmente con Giulia De Lellis: il messaggio di Valeria Marini non passa inosservato Andrea Damante, dopo i vari tira e molla con Giulia De Lellis, è ufficialmente single. Tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Giulia, confermata la storia d’amore di quest’ultima con Irama, un possibile ritorno di fiamma è oggi alquanto […] L'articolo Andrea Damante, dopo Giulia De Lellis Valeria Marini ...

Chi è Giorgia Caldarulo - la nuova fiamma di Andrea Damante : Biondissima e appassionata di moda: Giorgia Caldarulo è la nuova fiamma di Andrea Damante. Classe 1997, è molto popolare su Instagram e ha alle spalle una partecipazione a Uomini e Donne. Originaria di Bari, vive e lavora da anni a Milano, dove ha completato gli studi. A 20 anni si è trasferita nella città meneghina per inseguire i suoi sogni studiando Scienze dei Beni Culturali all’Università. Nello stesso periodo ha iniziato a lavorare ...

Andrea Damante fidanzato con Giorgia Caldarulo? Esplode il gossip : ecco la verità : Andrea Damante si è fidanzato? La fortunata sarebbe Giorgia Caldarulo Da poche ore circolano segnalazioni su Andrea Damante fidanzato con Giorgia Caldarulo. Lui ex tronista, lei ex corteggiatrice di Paolo Crivellin che la eliminò ben prima della scelta. A sostegno di questo gossip su Andrea e Giorgia è arrivato un video in cui i due […] L'articolo Andrea Damante fidanzato con Giorgia Caldarulo? Esplode il gossip: ecco la verità proviene da ...

Andrea Damante commenta l’amore fra Irama e Giulia De Lellis : Andrea Damante commenta per la prima volta l’amore fra Irama e Giulia De Lellis. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer si sono lasciati da diversi mesi, dopo accuse reciproche e un brevissimo ritorno di fiamma. Oggi la relazione sembra completamente archiviata e Giulia è tornata a sorridere fra le braccia di Irama. Archiviati i gossip su una relazione con Cristiano Iovino, la De Lellis è uscita allo scoperto con ...

Giulia De Lellis sta con Irama - la reazione di Andrea Damante : Da quando è uscita la notizia che Giulia De Lellis e Irama sono una coppia (con tanto di ufficializzazione da parte di Maria De Filippi), quel che tutti si chiedono è: “Chissà che dice Andrea Damante?”. Bene ora abbiamo una risposta perché l’ex tronista di Uomini e donne ha rotto il silenzio e raggiunto da Tabloit ha detto la sua sul nuovo fidanzato della ex. Andrea Damante commenta la storia tra Giulia De Lellis e ...