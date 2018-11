Ambiente : Comune Verona distribuisce borracce di alluminio ai dipendenti (2) : (AdnKronos) - In tema di acqua, il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli, ha ricordato il progetto già avviato con l’Università che vede l’azienda impegnata nelle scuole elementari cittadine per educare i bambini all’importanza dell’idratazione, che incide anche sulle capacità cognitive.

Salemi. LegAmbiente ha premiato il comune per il traguardo raggiunto per la differenziata : Il riconoscimento è stato consegnato da Gianfranco Zanna, presidente regionale di Legambiente, al sindaco Domenico Venuti, nell'ambito del primo 'Eco Forum provinciale sui rifiuti e l'economia ...

Scuole e Comune di Modica - protocolli e app per l'Ambiente : Si è parlato di nuovi progetti tra le Scuole e il Comune di Modica con l'obiettivo di difendere l'ambiente grazie all'impegno dei più piccoli

Tap - slitta il parere del ministero dell'Ambiente sul gasdotto : convocato a Roma il Comune di Melendugno : I tecnici al lavoro per il responso finale, che era atteso entro la fine della giornata: gli uffici stanno ricontrollando l'intero iter autorizzativo dei lavori nel Salento e hanno chiamato per un nuovo incontro il sindaco e due esperti

Ambiente - Laives : Sergio Costa firma l’intesa con il Comune per il Plastic Free : “Bisogna alzare il livello di tutela ambientale. Dove il livello è troppo basso, bisogna alzarlo ad un livello accettabile e dove il livello è già alto, serve un passo di qualità – come si sta facendo nel Comune di Laives, che sta diventando un elemento simbolo del territorio nazionale”. Lo ha detto il ministro d’Ambiente Sergio Costa che ha firmato assieme al sindaco Christian Bianchi un protocollo d’intensa per un ...

Ambiente - Sicilia : il comune di Pachino vieta l’uso delle stoviglie in plastica : Il comune di Pachino, nel Siracusano, bandisce le stoviglie in plastica. Il sindaco Roberto Bruno ha firmato un’ordinanza con cui avvia il progetto “Pachino plastic free”, che ha l’obiettivo di vietare l’utilizzo di plastica e incrementare la raccolta differenziata, riducendo l’impatto ambientale. Il divieto sarà per l’uso e di commercializzazione di contenitori, di stoviglie monouso ed altro materiale ...