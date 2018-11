All' ospedale di Savigliano per intossicazione da monossido di carbonio due residenti di

Donna incinta e bimbo prematuro : parto d’urgenza All’ospedale di Asiago - salvati in extremis : Il distacco parziale della placenta, la corsa all'ospedale di Asiago e poi il parto. Una lotta contro il tempo per salvare mamma e figlio nato di 34 settimane. E poi il lieto fine: mamma Martina e il piccolo Pietro stanno entrambi bene.Continua a leggere

Yemen : Allarme Msf - 'si combatte vicino al nostro ospedale' : ANSAmed, - ROMA, 22 NOV - L'organizzazione Medici Senza Frontiere si dice "estremamente preoccupata" per i propri pazienti e il proprio personale a Hodeidah, in Yemen, a causa dei combattimenti che ...

Arresti All'Ospedale del Mare - De Luca : 'Ripuliremo la sanità di tutte le incrostazioni parassitarie' : 'Pieno sostegno all'azione della magistratura e della Guardia di Finanza. Continueremo con estremo rigore a ripulire di tutte le incrostazioni parassitarie e di tutte le irregolarità gestionali l'...

Capri - All'ospedale Capilupi arriva un insolito visitatore : il topo : Capri. Un insolito visitatore è entrato all'interno dell'ospedale Capilupi di Capri dove forse è riuscito a costruirsi anche una tana. Questa volta però non si trattava di un paziente in cerca di cure ...

Firenze - neonata portata via dAll'ospedale Meyer : era ricoverata con una gamba rotta : Giallo all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove la polizia ha denunciato una donna per sottrazione di minore. E' sparita, infatti, una piccola di due mesi, ricoverata per una frattura a un femore.

Firenze : mamma rapisce in ospedale la figlia da cui era stata Allontanata - ricerche ovunque : La bambina era ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze per una frattura al femore causata, probabilmente, da maltrattamenti subiti in famiglia.Continua a leggere

Pensionato napoletano muore All'ospedale Rummo : aperte indagini : Nuovo caso al 'Rummo', o quanto meno nuova indagine dopo quella partita dalla denuncia di una coppia di Cervinara per il decesso della figlia, una neonata nata prematura. Questa volta a sporgere ...

Appalti e corruzione All'Ospedale del Mare - sei arresti nell'Asl Napoli 1 : Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli sta eseguendo l'arresto di sei persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione di pubblici ...

F3 – Incidente Sophia Floersch : le prime IMMAGINI dAll’ospedale di Macao [VIDEO] : Sophia Floersch aggiorna tutti i suoi fan con delle Storie Instagram dall’ospedale di Macao tre giorni dopo il terribile Incidente in gara Sono ancora bene impresse nella mente di tutti le IMMAGINI terribili del tremendo volo di domenica mattina al Gp di Macao di F3 di Sophia Floersch. La 17enne pilota tedesca è stata protagonista di un Incidente spaventoso, che le ha causato la frattura della settima vertebra cervicale. Lunedì ...

F3 - Sophia Floersch scrive dAll’ospedale : “grazie ai medici ed al telaio DAllara! Tornerò a correre” : Sophia Floersch è tornata a parlare all’indomani dell’operazione durata 11 ore a seguito dell’incidente shock di domenica a Macao “Un grande grazie allo staff medico di Macao, al locale staff di soccorso della Fia, al dottor Riccardo Ceccarelli, al mio team e ai miei compagni di squadra che hanno sofferto con me, siete fantastici, Tornerò. E comunque… la Dallara ha costruito davvero un grande telaio“. ...