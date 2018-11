Allerta salmonella e listeria | salame ritirato dal mercato | marca e lotto

caffeinamagazine

(Di venerdì 23 novembre 2018) Il ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di undi ciauscolo di Visso Igp a marchio Vissana Salumi per la presenza dispp emonocytogenes. Il salume richiamato è distribuito in tranci confezionati sottovuoto da 300-350 grammi circa, con il numero di01/10/18 e la data di scadenza 02/03/2019. Il ciauscolo interessato dal richiamo è stato prodotto da Vissana Salumi Srl di via Cesare Battisti 57 a Visso, in provincia di Macerata, con sede operativa in via Sandro Pertini 25, a Tolentino, sempre in provincia di Macerata (marchio di identificazione IT 1372L CE).In via cautelativa, si raccomanda di non consumare ildi ciauscolo di Visso Igp segnalato e di restituire il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato. Insaccato spalmabile dal colore roseo, il Ciauscolo presenta una particolare composizione dell’impasto di carne che ...