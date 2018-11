ilnapolista

: [GdS] Juve formato CR7: gioco più frizzante, cross dalle fasce e qualità in mezzo. Da Dybala ad Allegri, tutti sono… - forumJuventus : [GdS] Juve formato CR7: gioco più frizzante, cross dalle fasce e qualità in mezzo. Da Dybala ad Allegri, tutti sono… - Sport_Mediaset : #Allegri riparte dalla #Spal: 'Emergenza? Macché, stiamo molto bene! CR7 da Pallone d'Oro, Dybala riposa' - napolista : Allegri: «CR7 da Pallone d’Oro, vincere per restare a +6» -

(Di venerdì 23 novembre 2018) In conferenza stampa Massimilianopresenta Juventus-Spal in conferenza stampa: «Ronaldo non concorrerà ald’Oro? Non lo so, posso dire che lui sta bene, ieri ha fatto un buon allenamento. Per me meriterebbe ild’Oro, l’ho detto arie volte».Ilgol di Dybala in nazionale: «Sicuramente un bel passo in avanti per lui a livello di autostima, anche perché ci tiene molto all’Argentina. È un giocatore in crescita, ma è in crescita costante dal primo anno che è arrivato alla Juventus. Normale che più passano gli anni, più giochi, più le difficoltà aumentano , ma direi che ha iniziato bene quest’anno, è in un ottimo momento fisico e mentale e la sua crescita non si deve fermare. Tutto dipende dalla sua volontà».Le scelte di formazione di: «Matuidi arriva oggi perché gli ho dato tre giorni di riposo, perché ne aveva bisogno, ...