Alla piaga del bracconaggio “Madre Natura” risponde con l’arma dell’evoluzione | gli

(Di venerdì 23 novembre 2018) Molti animali sono dei veri e propri “maghi del travestimento” per le loro capacità di adattarsi all’ambiente e camuffarsi, con orsi polari e volpi artiche tra gli esempi migliori. Entrambi si sono dovuti adattare a confondersi nel loro habitat per sfuggire ai predatori. Tuttavia, la maggior parte degli animali deve preoccuparsi anche di altro, oltre all’essere cacciati da altri predatori naturali, dal momento che sono braccati anche dagli umani. E poiché gli elefanti sono gravemente minacciati dai bracconieri, sembra che si stiano adattando anche loro.Gli elefanti sono catturati e abbattuti per il loro avorio, con i bracconieri che spesso sparano da elicotteri o piccoli aeroplani, lasciando agli elefanti davvero poche possibilità di difendersi o scappare. Ciò che attira i bracconieri sono le zanne, che si dice abbiano poteri curativi o ricostituenti. Nonostantefine del 2017 ...