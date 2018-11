All Blacks | lacci arcobaleno contro l' omofobia

Italia-All Blacks : stadio Olimpico tutto esaurito per il rugby : Roma – Il primo tutto esaurito della stagione allo stadio Olimpico di Roma arriva grazie… al rugby. A 24 ore da Lazio-Milan di campionato e a 3 giorni da Roma-Real Madrid di Champions, per un soffio e’ proprio la sfida tra Italia e i mitici All Blacks che arriva il primo tutto esaurito, o quasi, della stagione. Il traguardo dei 60mila biglietti venduti e’ ormai ad un passo, risultato neanche sfiorato dal primo match clou ...

All Blacks - lo storia del mito del rugby : battaglie e mete nel 1944 - maori missionari in Italia : Gli imbattibili All Blacks è un dogma alimentato di vittoria in vittoria: dalla Coppa del Mondo 2011 ad oggi - per restare nella storia contemporanea - la Nuova Zelanda - ha perso 4 partite ...

Tortu all'Olimpico per Italia-All Blacks : "Il rugby mi affascina" : Fossi nato 50 anni prima, quando lo sport era diverso, chissà...'. Degli All Blacks Pippo è anche tifoso, anche se stavolta conterà più il cuore. 'Sono prima di tutto un tifoso dell'Italia, ma i ...

Rugby - O’Shea pronto alla gara contro gli All Blacks : “guarderemo la nostra prestazione” : Rugby, il tecnico della Nazionale italiana O’Shea sa bene che gli azzurri incontreranno qualche difficoltà contro gli All Blacks Mancano meno di quarantotto ore all’ultimo Cattolica Test Match in calendario sabato 24 novembre alle 15 allo Stadio Olimpico di Roma, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre a partire dalle 14.15. “Sarà importante non pensare troppo al loro potenziale – ha esordito Conor ...

Italia-All Blacks - le probabili formazioni : Il ct della nazionale, Conor O'Shea , ha ufficializzato la formazione per la difficile sfida con gli All Blacks , campioni del mondo in carica, invitando gli azzurri ' ad avere lo stesso approccio ...

Rugby - la formazione della Nuova Zelanda per la sfida All’Italia. Diversi cambi nel XV degli All Blacks : Mancano meno di 48 ore al fischio d’inizio di Italia-Nuova Zelanda: tutto pronto per l’ultimo Test Match autunnale di Rugby che si disputerà sabato in quel di Roma. Dopo Conor O’Shea, anche il CT degli All Blacks Steve Hansen ha annunciato la formazione che giocherà contro l’Italia. Diversi cambi nel XV della Nuova Zelanda rispetto alla sconfitta in Irlanda di sabato scorso. Di seguito il XV ufficiale della Nuova ...

Rugby – L’Italia sfida gli All Blacks : la formazione di O’Shea : ItalRugby: O’Shea annuncia la formazione per la sfida contro gli All Blacks Conor O’Shea, Commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato 24 novembre allo Stadio Olimpico di Roma alle 15 affronterà i campioni del mondo in carica degli All Blacks, match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, a partire dalle 15. Rispetto al XV titolare sceso in campo ...

Rugby – La storia degli All Blacks al Museo di Artena : la maglia degli Originals per la prima volta nell’Emisfero Mmord : Il Museo Artena ospita la storia degli All Blacks: per la prima volta nell’Emisfero Nord la maglia originale del primo tour europeo dei ‘Tutti Neri’ (1905) Nel 1905 gli All Blacks, all’epoca ”The Originals”, lasciarono Auckland e dopo quaranta giorni di nave, sbarcarono per la prima nell’Emisfero Nord, a Plymouth, nel sud dell’Inghilterra. Era l’8 settembre del 1905. Otto giorni dopo ...

Rugby - Museo Artena ospita la storia degli All Blacks : ... la maglia con la felce d'argento diventò il simbolo stesso del Rugby nel mondo, l'immagine della vittoria. A distanza di più di un secolo da quell'impresa, una delle maglie degli Originals farà ...

Rugby – Steve Hansen scioglie gli ultimi dubbi : ecco la formazione degli All Blacks che affronterà l’Italia : Il ct dell Nuova Zelanda, Steve Hansen, ha selezionato la formazione degli All Blacks che affronteranno l’Italia nel test mtch di sabato allo stadio Olimpico Steve Hansen, capo allenatore della Nuova Zelanda, ha annunciato questa mattina la formazione degli All Blacks che sabato (ore 15, diretta DMAX dalle 14.15) affronterà l’Italia all’Olimpico di Roma nel terzo, conclusivo Cattolica Test Match di novembre. “Abbiamo un grippo di ...

Rugby – Day off per Italia e All Blacks : tutti in visita alla Basilica di San Pietro : Giorno libero per la Nazionale Italia di Rugby che, insieme agli All Blacks, hanno visitato la Basilica di San Pietro Giornata libera da impegni sportivi per la Nazionale Italiana Rugby che ha approfittato del consueto mercoledì con day-off per ricaricare le energie fisiche e mentali in vista del terzo ed ultimo Cattolica Test Match 2018 contro gli All Blacks, campioni del mondo in carica, in calendario sabato 24 novembre alle 15 allo ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : mission impossibile per gli azzurri. Le chiavi tattiche per provare a dare fastidio agli All Blacks : Va a concludersi il periodo dei Test Match di novembre per quanto riguarda la Nazionale italiana di Rugby. La brutta imbarcata con l’Irlanda, a Chicago, con una formazione sperimentale, il successo convincente con la Georgia che ha dato grandi stimoli verso il 2019, la sconfitta con un po’ di amaro in bocca di Padova con l’Australia. L’ultimo appuntamento sarà di quelli spettacolari: tornano in Italia e arrivano allo ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : test match contro All Blacks in diretta tv su Dmax : Si chiuderà a Roma la serie di test match per l’Italia del Rugby. Il trittico verrà archiviato allo Stadio Olimpico sabato 24 novembre 2018 contro la Nuova Zelanda. Il match degli Azzurri contro gli All Blacks avrà inizio alle ore 15.00. Gli appassionati della palla ovale potranno seguire l’incontro in diretta tv su Dmax, oltre che su DPLAY in streaming gratis. Ci sarà una grande cornice di pubblico per questa sfida, che vedrà arrivare a Roma i ...