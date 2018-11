Aliexpress Black Friday 2018 | codici sconto e coupon in offerta speciale

correttainformazione

: Pensavo che su aliexpress, durante il black friday, la roba la regalassero - simrad79 : Pensavo che su aliexpress, durante il black friday, la roba la regalassero - mirtilloo : Così povera che nemmeno il Black Friday su AliExpress posso permettermi ?? #BlackFriday -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Sono molti i consumatori italiani che negli ultimi anni hanno preso l’abitudine di fare acquisti online sul sito.com, uno store online cinese, che fa parte del gruppo industriale asiatico di proprietà dell’imprenditore cinese Jack Ma Alibaba.mette a disposizionedi acquirenti privati merce all’ingrosso – acquistabile però in pezzature e quantità da dettaglio – importandole direttamente dalla Cina.Venerdì 23 novembre, in occasione del, anche questo “gigante” dell’e-commerce cinese sarà sulla piazza virtuale con offerte imbattibili,che consentiranno ai clienti un significativo risparmio sugli acquisti.Come abbiamo affermato, in tempi recenti sono sempre di più gli italiani che si sono dedicati agli acquisti suin parte a causa dei prezzi molto convenienti che si possono ...