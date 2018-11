Al via nuovo incontro Malagò-Giorgetti

Elisabetta Gregoraci di nuovo single : viaggio in Kenya con Flavio Briatore e Nathan Falco : Un riavvicinamento fra Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore, anche perché lei ora sarebbe di nuovo single. L’imprenditore e la showgirl si erano lasciati proprio lo scorso anno di questo periodo poi Elisabetta, come riportato da Leggo.it, si è fidanzata con Francesco Bettuzzi, anche lui imprenditore e co fondatore della Pure Herbal, marchio di cui la Gregoraci è testimonial. La love story sarebbe finta, come testimonia la scomparsa ...

Uomini e Donne - Giulia bacia Lorenzo ma lui rifiuta : lei torna ma va via di nuovo : Lorenzo e Giulia bacio, a Uomini e Donne un momento atteso: le anticipazioni Il bacio di Giulia e Lorenzo era nell’aria ma non pensavamo che sarebbe avvenuto in questo modo. O meglio che non sarebbe avvenuto affatto. Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne del sito News U&D parlano infatti chiarissimo: Giulia ha provato a […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia bacia Lorenzo ma lui rifiuta: lei torna ma va via di nuovo proviene ...

Aeroporti di Puglia - nuovo volo Bari-Cracovia : Dal prossimo 2 maggio 2019 Aeroporti di Puglia avvierà con Wizz Air un nuovo collegamento tra Bari e Cracovia. Il volo sarà operato su tre frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato. Per il ...

Nuovo scandalo Calciopoli - in 19 rinviati a giudizio : coinvolti dirigenti - calciatori e allenatori per partite combinate - c’è anche l’ex arbitro Trefoloni [NOMI e DETTAGLI] : Nuovo scandalo Calciopoli e bufera che potrebbe portare pericolose conseguenze per il futuro. Nelle ultime ore sono arrivate le richieste di rinvio a giudizio, in tutto 19, l’inchiesta riguarda tre filoni: la tratta di baby calciatori dell’Africa, la combine di alcuni incontri e le irregolarità nei lavori allo stadio “Lungobisenzio” di Prato. Tra i nomi il più ‘conosciuto’ è quello dell’ex arbitro ...

Tim - via libera ufficiale a Luigi Gubitosi nuovo ad. Il progetto dello scorporo della rete può iniziare : Via libera alla nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato di Tim dal comitato nomine della società di Tlc. Il comitato presieduto da Alfredo Altavilla e del quale fanno parte Rocco Sabelli, Paola Bonomo, Giuseppina Capaldo e Michele Valensise si è sentito telefonicamente e -apprende l'Adnkronos- ha indicato al Cda, che si riunirà oggi alle 17,30, il nome dell'attuale commissario di Alitalia per la carica di Ad. Con ...

Tre amici - i fiordi e un sogno : 'In viaggio con Luca' - il nuovo spot di Parent Project : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Black Friday per Berlusconi (di nuovo) rinviato a giudizio : Anche per Silvio Berlusconi è arrivato il “Black Friday”, solo che non è un buono sconto, ma un nuovo processo. Il caparbio 82 enne, oltre a dover fare i conti con i malumori interni di Forza Italia, sempre più preoccupati per la caduta libera del partito, deve di nuovo prepararsi a difendersi: in poche ore è rimbalzata sulle cronache mondiali, meno su quelle nazionali, infatti la notizia che lo vede nuovamente protagonista delle cronache ...

Direzione Pd al via - Martina : “Mi dimetto”. Chi sarà il nuovo segretario? : Si è aperta all’Ergife di Roma il congresso del Partito democratico che porterà alle primarie e all’'elezione del nuovo segretario. Non c'è Renzi, mentre l'ex ministro Minniti comunicherà nelle prossime ore se vuole candidarsi. Martina: "Ora nuova stagione di unità".Continua a leggere

Infrastrutture : Veneto Strade presenta nuovo sistema monitoraggio ponti e viadotti : Venezia, 15 set. (AdnKronos) - Un nuovo sistema di monitoraggio dei ponti delle Strade del Veneto verrà presentato domani 16 novembre alle ore 13 presso la sede di Veneto Strade in via Baseggio 5 a Mestre. Si tratta di un sistema sperimentale che sarà in grado di controllare eventuali movimenti stru

Google Squoosh : il nuovo tool via browser per ottimizzare le immagini : Google lancia Squoosh, un tool utilizzabile via browser che permette di ottimizzare le immagini per diminuirne le dimensioni. L’applicazione è stata realizzata dai Chrome Labs dell’azienda, gli stessi che lavorano su tutto il mondo Chrome, leggi di più...

via l’aiuto da casa : tutte le novità del nuovo «Chi vuol essere milionario» : Gerry ScottiGerry ScottiGerry ScottiGerry ScottiGerry ScottiGerry ScottiGerry ScottiGerry ScottiGerry ScottiGerry ScottiGerry ScottiGerry ScottiGerry ScottiA sette anni dall’ultima puntata era inevitabile che Chi vuol essere milionario introducesse qualche novità, qualche cambiamento nel meccanismo. Il mondo è cambiato, così come la società e le abitudini quotidiane, e sarà per questo che «la telefonata a casa», l’aiuto che ...

Italia : Tria invia a Ue lettera su manovra e debito - nuovo DPB : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

