Al via a Modica i "Percorsi" dell'Ente Liceo Convitto : Il prossimo 30 novembre il primo appuntamento del quarto ciclo di "Percorsi" le conversazioni organizzate dall'Ente Liceo Convitto a Modica

Servizi ridotti al Poliambulatorio di via Veneto a Modica : Nuove criticità nel sistema sanitario di Modica. Alle carenze di personale al Maggiore, si aggiungono adesso tagli al Poliambulatorio di via V. Veneto

Installare dissuasori in via Risorgimento a Modica : Facendosi portavoce di alcuni cittadini, il consigliere comunale di Modica Caruso chiede al sindaco di Installare dissuasori in via Risorgimento

Benefici per disabilità gravissima : al via le richieste a Modica : Scade il 1° dicembre il termine per la presentazione delle istanze per i Benefici destinati ai disabili gravissimi. Lo comunica il Comune di Modica

Marina di Modica - interventi in via Selene per ridurre rischio fango : Il Comune di Modica ha provveduto alla costruzione di alcune infrastrutture per la regimentazione delle acque in via Selene per ridurre rischio fango

Blocco parziale sulla Ragusa Modica - tra via Risorgimento e ospedale Arezzo : Continua a rimanere bloccata in modo parziale la strada che unisce Ragusa a Modica, Chiavola: “il Comune chiarisca come intende intervenire”.

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione ferroviaria tra Modica e Scicli : ripresa alle 11:40 la circolazione ferroviaria sulla linea Siracusa – Modica – Gela, sospesa per circa un’ora tra Modica e Scicli, a seguito dell’informazione ricevuta dai Vigili del fuoco di Ragusa sulla presenza di uno smottamento del terreno vicino ai binari. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana hanno lavorato per ripristinare le normali condizioni di circolazione. L'articolo Maltempo Sicilia: ripresa la circolazione ...

Cadono calcinacci da cavalcavia sulla Modica Pozzallo : Il forte maltempo che si e' abbattuto ieri in provincia di Ragusa ha provocato la caduta di calcinacci dal cavalcavia sulla Ss194 la Modica Pozzallo

Incidente mortale sul viadotto Nino Avola a Modica : Un Modicano di 24 anni e' morto stasera in un Incidente stradale avvenuto sul viadotto Nino Avola. Tre le auto coinvolte e due feriti.