Addio ai libretti al portatore | come recuperare i propri risparmi senza pagare multe

Antiriciclaggio - libretti al portatore Addio : vanno chiusi entro il 31 dicembre. Ecco come : I libretti al portatore vanno definitivamente in pensione. come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle finanze, entro il 31 dicembre tutti i libretti al portatore di risparmio postali e bancari dovranno essere chiusi, come da normative anti-riciclaggio. come diffuso da un comunicato stampa del Mef di ieri 22 novembre: “entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non ...