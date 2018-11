Accadde nel rock | oggi 23 novembre | Freddie Mercury | Ludovico Einaudi | Bruce Hornsby

Accadde oggi : nel 1890 nasce il mitico jukebox - ecco tutta la sua storia : Buon compleanno al mitico e indimenticabile jukebox. La “scatola musicale” che ha fatto da colonna sonora a intere generazioni, vide i suoi natali il 23 novembre del 1890, ovviamente negli Stati Uniti d’America e con precisione a San Francisco, al Palais Royale Saloon. A rendere il suo ricordo ancora più vivido nella nostra memoria sono stati soprattutto film e telefilm, primo fra tutti l’indimenticabile Happy Days, dove al ...

Accadde oggi : nel 1783 l’uomo vola per la prima volta : Era esattamente il 21 novembre 1783 quando per la prima volta un essere umano veniva portato in cielo da una macchina. Nasceva così quello che possiamo definire il “volo umano”: per la prima volta nella storia una mongolfiera con due uomini a bordo si alzava da terra restando in aria per poco meno di mezz’ora. A realizzare l’innovativo mezzo erano stati i due fratelli Montgolfier, il cui primato, però, sarebbe durato ben poco: il successivo 1 ...

Accadde oggi : nel 1945 si apre il processo di Norimberga contro gli uomini di Hitler : Il 20 novembre 1945 si apre a Norimberga il processo contro i crimini del Nazismo che si concluderà con 12 condanne a morte, 7 a pene detentive e 3 assoluzioni. Nell’agosto del 1945 gli alleati costituirono un tribunale internazionale con 8 giudici, ovvero 2 rappresentanti per ciascuno dei paesi vincitori, che vide imputati 24 tra i maggiori esponenti dello stato nazista. I processi contro gli uomini di Hitler furono ben 12, oltre a quello di ...

Accadde oggi : nel 1626 venne inaugurata la maestosa Basilica di San Pietro dopo 120 anni di lavori : Con una solenne consacrazione, il 18 novembre 1926, Papa Urbano VIII celebra il rito di inaugurazione della maestosa Basilica di San Pietro, dopo 120 anni dall’inizio dei lavori. La Basilica è oggi il simbolo stesso della religione cattolica, nonché dello Stato del Vaticano. La storia della sua costruzione fu lunga e nel corso dei decenni maestri e papi si susseguirono variando e migliorando i progetti iniziali. Il via ufficiale alla sua ...

Accadde oggi : nel 1869 l’inaugurazione del Canale di Suez che ‘aprì’ la porta alla colonizzazione dell’Africa : La sua apertura ha dato l’avvio alla rivoluzione del commercio mondiale, facilitando la navigazione dall’Europa all’Asia, senza bisogno di circumnavigare l’Africa. Si tratta del famigerato Canale di Suez, la cui inaugurazione avvenne il 17 novembre del 1869. All’epoca misurava 164 km di lunghezza, 8 m di profondità, 52 m di larghezza e permetteva il transito di navi con pescaggio massimo di 6,7 m. Dal 2010, però, le sue misure sono cambiate: ...

Accadde oggi : nel 2003 il terribile attentato di Nassiriya nel quale persero la vita 19 italiani : A Nassiriya, in Iraq, erano le 10.40 ora locale, in Italia le 8:40. Mancavano pochi secondi a una delle stragi più tristemente memorabili della storia contemporanea italiana e non solo. Carabinieri e militari dell’esercito di stanza alla base “Maestrale” avevano già iniziato a pieni ritmi un’altra giornata in Iraq, teatro operativo della missione Antica Babilonia, autorizzata proprio quell’anno, che aveva come unico scopo quello di contribuire ...

Accadde oggi : nel 1989 cade il Muro di Berlino - famiglie rimaste separate per anni possono finalmente riunirsi : ‘Da stasera la frontiera è aperta’. Con questo semplice e lapidario annuncio fatto dal leader del partito comunista berlinese, Gunter Schabowsky, il 9 novembre 1989 inizia il tanto agognato smantellamento del Muro di Berlino, simbolo angosciante e indiscusso della Guerra fredda. Era dal 1961 che la città di Berlino, e con essa tutta l’Europa, se non il mondo intero, erano stati divisi in due parti: il blocco comunista, guidato dall’ex Urss e i ...

Accadde oggi : nel 2011 l’asteroide 2005 YU55 che sfiora la Terra facendo tremare il mondo : Un asteroide del diametro di 400 metri che, transitando all’interno dell’orbita lunare, ha sfiorato la Terra passandole ad una distanza di soli 324600 chilometri. Si chiama 2005 YU55 e fin dalla sua scoperta è stato considerato un asteroide potenzialmente pericoloso. Scoperto il 28 dicembre del 2005 da Robert S. McMillan, che l’ha avvistato dall’Osservatorio Steward, fra l’8 e il 9 novembre 2011 ha fatto tremare il mondo, sfiorando di un soffio ...

Accadde oggi : nel 1970 una delle peggiori alluvioni in Liguria - con 44 morti e oltre 400 mm di acqua caduta : Il 7 ottobre del 1970 ha visto una delle più grandi alluvioni colpire la Liguria, e in particolare Genova. Piogge torrenziali investirono il territorio genovese fra il 7 e l’8 ottobre, scaricando quantitativi impressionanti di acqua: a Bolzaneto, quartiere periferico, una stazione amatoriale misurò ben 948 mm di pioggia in meno di 24 ore, ovvero più della media di precipitazioni annuali di molte località italiane. Sui rilevi collinari alle ...

Accadde oggi : nel 1918 con l’armistizio di Villa Giusti finisce la prima guerra mondiale per l’Italia : Con un’offensiva iniziata il 24 ottobre, ad un anno esatto dal disastro di Caporetto, l’esercito italiano vince la prima guerra mondiale. l’armistizio firmato a Villa Giusti, a Padova, da Pietro Badoglio e dal generale austriaco Victor Weber von Webenau fissa definitivamente alle ore 15 del giorno 4 novembre la cessazione delle ostilità. Il 31 ottobre 1918 i generali austro-ungarici e quelli italiani si incontrarono a Villa Giusti per discutere ...

Accadde oggi : il 3 novembre 1957 la cagnolina Laika moriva nello Spazio a bordo dello Sputnik : Fu solo il primo, e dopo di lui tanti altri animali vennero messi a bordo di navicelle spaziali al fine di testare la sopravvivenza di una creatura vivente fuori dalla Terra. Il cagnolino Laika venne spedito nello Spazio dall’Unione Sovietica e il giorno stesso, il 3 novembre 1957, morì a bordo dello Sputnik 2, impaurita e confusa a causa del troppo caldo e del troppo freddo. Si chiamava Kudrjavka, ed era una meticcia di circa tre anni. Venne ...

Accadde oggi - 3 novembre 2010 : Inzaghi strepitoso contro il Real Madrid - l’attaccante entra nella storia : Inzaghi inizia la stagione 2010-2011 segnando il gol del definitivo 4-0 a San Siro contro il Lecce nella prima giornata di campionato. Dopo essere stato superato da Raúl come miglior marcatore nelle competizioni UEFA per club il 20 ottobre 2010 (doppietta all’Hapoel Tel Aviv), il 3 novembre 2010 anche Inzaghi, nel match contro il Real Madrid, segna una doppietta che gli consente di raggiungere nuovamente lo spagnolo a quota 70 gol ...