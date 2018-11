Abusò della compagna | assolto perché la donna “era troppo forte per essere vittima”

Bologna - Abusò della figliastra - chiesti 10 anni/ Ultime notizie : dopo la violenza la vittima rimase incinta : Bologna , abusò della figliastra , chiesti 10 anni . Ultime notizie : dopo la violenza la vittima rimase incinta e in paese disse che era il nonno, quando in realtà era suo padre...(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 15:30:00 GMT)

Scuola - abuso precariato docenti e Ata ultime notizie : cresce l’attesa per l’esito della causa Rossato : C’è grande attesa tra i precari della Scuola per l’esito della causa Rossato in seno alla Corte di Giustizia Europea: se la sentenza, come ci si augura, sarà positiva, 300mila lavoratori della Scuola, tra docenti e personale Ata, assunti negli ultimi 10 anni e con oltre 36 mesi di servizio, potrebbero infatti essere risarciti con una cifra intorno ai 30mila euro. Lo rende noto il sindacato Anief, attraverso una nota pubblicata sul ...