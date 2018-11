Abiti in pelle | 5 occasioni nelle quali ci possono salvare

vanityfair

(Di venerdì 23 novembre 2018) Victoria BeckhamNanushkaRochasRalph LaurenDromeZeynep ArcayTod'sDodo BarJosephGareth PughManila GraceLoeweStella McCartneyZimmermannRokhHermèsElie TahariPhilosophy di Lorenzo SerafiniLa tendenza indiscussa dell’Autunno-Inverno 2018/19 ci vuole grintose: fate spazio nel guardaroba, gliinsono tornati. Dal mini dress al vestito extra long passando per il taglio longuette, il must-have di stagione si declina in varie lunghezze e si tinge dei colori più cool. Anche se preferibilmente naturali, dal caramello al sabbia, dal castagna all’immancabile nero. Ma non solo: il leather dress ci farà compagnia anche nei momenti più speciali e impensabili.LEGGI ANCHEI modelli di pantaloni più cool? Ecco come riconoscerli (e i must dell'inverno)Come le cinqueche vi proponiamo di seguito, per risolvere il dubbio amletico del «posso indossarlo, sì o no?». La risposta ...