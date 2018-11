A chi conviene la privatizzazione del settore oil&gas del Brasile?

Pensioni - quando e a chi conviene quota 100 : Calcoli alla mano, chi va in pensione prima cumula maggiori rendite rispetto a chi va dopo. Guida minima alla possibile scelta, considerando che l’opzione potrebbe entrare in vigore nel corso del 2019 attraverso un decreto legge o un disegno di legge. E dovrebbe avere due pilastri: la volontarietà della scelta da parte del lavoratore e l’impossibilità di cumulare pensione e reddito da lavoro per due anni dal ...

Partita Iva - la flat tax conviene davvero? Numeri alla mano i benefici sono per pochi : Sos Partita Iva ha analizzato - con tanto di simulazioni - il reale impatto della proposta di flat tax del Governo

Perché utilizzare Samsung Pay conviene da oggi 14 novembre con la promozione chili : Samsung Pay in Italia ha fatto la sua prima comparsa nei mesi invernali di questo 2018. Il metodo di pagamento che sfrutta lo smartphone per le transazioni senza l'utilizzo della carta di credito tuttavia potrebbe non essere decollato del tutto per il mancato utilizzo degli utenti. Solo così si spiegano le iniziative che tendono a promuovere il servizio, l'ultima delle quali parte proprio oggi 14 novembre e ha come partner di eccezione la ...

Calcio Italiano - investire qui conviene : il pallone come un franchising. L'analisi di Pierfilippo Capello e Andrea Bozza : Il Calcio in "franchising" Sulla scia della Red Bull, ecco un altro aspetto estremamente interessante del nuovo mondo del pallone dove oggi viviamo, quello in cui gli investitori non si limitano ...

Tav - il referendum non si chiede solo quando conviene : Il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, ha affermato in aula consiliare che vorrà far sentire tramite un referendum la volontà del Piemonte, qualora il governo prima ed il parlamento poi, decidessero di bloccare la Tav Torino-Lione. È singolare, ma comprensibile, conoscendo i nostri governanti (da quando è nata la repubblica), che usino l’arma del referendum quando gli fa comodo o quando per lo meno pensano che gli possa fare comodo, in ...

Ecco 6 prodotti a cui conviene dare un occhio prima di spendere il buono Amazon da 10 euro : Non potevamo esimerci dal passare ai raggi X il catalogo di Amazon in cerca di qualcosa dall'animo tech che valesse la pena acquistare L'articolo Ecco 6 prodotti a cui conviene dare un occhio prima di spendere il buono Amazon da 10 euro proviene da TuttoAndroid.

Il condono conviene di più a chi ha nascosto al Fisco oltre 75mila euro all’anno : Il condono con limite massimo di emersione pari a 1/3 dell’imponibile già dichiarato e tetto massimo a 100mila euro, consente il massimo vantaggio fiscale ai contribuenti che fanno emergere redditi non dichiarati che si aggiungono a redditi già dichiarati per almeno 75.000...

Polizza CAR : l’assicurazione contro ogni rischio conviene : La Polizza C.A.R. (Contractors All Risks) è un’assicurazione destinata a coprire tutti i rischi, gli imprevisti e gli incidenti che

Donare la casa ai figli conviene? chi può farlo e quanto costa : Sono tante le ragioni che possono portare un genitore a intestare una casa o altri beni a un figlio minorenne: ecco tutto...

iPhone 6s : come è fatto - dove comprarlo - a chi ancora conviene : ... dettaglio importante nel caso vogliate cercare informazioni precise on line, è ancora oggi tra i telefoni più diffusi e continuerà ad esserlo è semplice: è un buon modo per entrare nel mondo Apple, ...

Flat Tax regime forfetario 2019 : a chi conviene l’opzione? : La strada tracciata in tema fiscale nella prossima Legge di bilancio sembra ormai essere quella di una Flat tax riservata ai professionisti e partite Iva con regime forfetario. Troppo costosa infatti la tassa piatta generale e per tutti, tanto da essere rinviata al 2020, quando il Governo pensa i tempi saranno maturi per ampliare la platea. Uno dei temi più dibattuti riguarda la Flat tax che, però, alla luce dell’intervento che sembra ...