6ix9ine avrebbe organizzato l' attentato a Chief Keef VIDEO

(Di venerdì 23 novembre 2018) Continua l'odissea giudiziaria di Tekashi, e purtroppo per il rapper newyorkese la situazione sembra diventare sempre più complicata man mano che passano i giorni, nonostante l'avvocato Lance Lazzaro continui a gridare al mondo l'innocenza del suo assistito.Il cantante infatti é stato trasferito in data di ieri in un carcere diverso dal 'Brooklyn's Metropolitan Detention Center' di New York, dove era stato inizialmente sistemato assieme ai detenuti comuni, per non meglio specificati 'motivi di sicurezza'. Secondo molti, la motivazione reale del trasferimento sarebbe da individuare in un'aggressione subita dal rapper all'interno del carcere, messa in atto da parte di alcuni membri di una gang rivale a quella a cui sarebbe affiliato. Ma non finisce qui, perché la notizia che oggi sta facendo letteralmente impazzire i social americani é un'altra....