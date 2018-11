Yemen 85mila bambini morti di fame E molti altri a rischio

Guerra in Yemen : dal 2015 morti 85mila bambini di fame o malattia - : Lo denuncia Save the Children. Nel Paese una parte rilevante della popolazione è a rischio carestia a causa della drastica riduzione delle importazioni di generi alimentari

Save the Children : 85mila bambini in Yemen morti fame in 3 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve