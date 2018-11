«X Factor 12» | Asia Argento | «Lodo Guenzi? Avrebbe dovuto consultarmi»

X Factor 2018 - Asia Argento : ‘Lodo Guenzi? Ho il dente avvelenato - gli ho tolto il follow’ : “La gente parlava di me chiamandomi ‘prostituta’. Ho querelato chi lo faceva ma se lo fossi io lo accetterei. Il fatto è che non ho mai preso soldi per il sesso. Salmo? Lui lo pagherei” parola di Asia Argento. Giovedì 22 novembre, la Argento è stata ospite di Giovani Veronesi e Max Cervelli a Non è un paese per giovani, trasmissione di Radio2, e non le ha mandate a dire. “Lodo Guenzi? Ho il dente avvelenato, ...

«X Factor 12» - Seveso Casino Palace : «Asia e Lodo - grazie di tutto» : X Factor 12: Seveso Casino PalaceX Factor 12: Seveso Casino PalaceX Factor 12: Seveso Casino PalaceX Factor 12: Seveso Casino PalaceX Factor 12: Seveso Casino PalaceX Factor 12: Seveso Casino PalaceX Factor 12: Seveso Casino PalaceX Factor 12: Seveso Casino PalaceUscire a un passo dall’inedito brucerebbe a chiunque. Non ai Seveso Casino Palace, il quintetto indie-metal eliminato al quarto live di X Factor dopo un percorso altalenante, che ...

X Factor - eliminato Emanuele Bertelli. Asia Argento spietata : annientato Lodo Guenzi : Terza puntata dei live di X Factor e la competizione entra nel vivo sul palco, ma soprattutto sul tavolo dei giudici, su cui cominciano a volare i primi stracci. L'eliminato della serata è Emanuele ...

X Factor - eliminato Emanuele Bertelli. Asia Argento annienta Lodo Guenzi : Terza puntata dei live di X Factor e la competizione entra nel vivo sul palco, ma soprattutto sul tavolo dei giudici, su cui cominciano a volare i primi stracci. L'eliminato della serata è Emanuele ...

X Factor Asia Argento mi vergogno di Lodo Guenzi : Nella trasmissione di Piero Chiambretti “CR4”La repubblica delle donne era molto attesa l’intervista con Asia Argento che infatti non ha deluso le aspettative. Tra i tanti gli argomenti trattati e toccati, a partire da X Factor, Lodo Guenzi, ovviamente Fabrizio Corona e il caso Jimmy Bennett. Asia Argento ha iniziato con quella che etichettato come una grande ingiustizia, ovvero l’estromissione dal talent di Sky e la sua sostituzione. A ...

Arriva il giudizio di Asia Argento su Lodo Guenzi a X Factor 12 : “Mi vergogno per lui” : Il giudizio di Asia Argento su Lodo Guenzi a X Factor 12 Arriva implacabile. L'attrice è stata ospite dell'ultima puntata di La Repubblica delle Donne da Piero Chiambretti, al quale ha raccontato i particolari del licenziamento dal talent di Sky, avvenuto a seguito dello scandalo Jimmy Bennett che l'ha travolta nel mese di agosto. L'intervista segue al silenzio delle ultime settimane, quelle successive all'inizio dei Live in occasione dei ...

#CR4 La Repubblica delle Donne - Asia Argento attacca Lodo Guenzi : “Mi vergogno per lui a X Factor 12” : Nella seconda puntata di #CR4 La Repubblica delle Donne, programma condotto da Piero Chiambretti su Rete 4, è stata ospite Asia Argento. L’attrice ha rilasciato una lunga intervista, parlando del caso Bennett, del suo fidanzamento con Corona e soprattutto del licenziamento da X Factor 12. Asia ha dichiarato: “Mi hanno licenziato tramite una mail”. L’attrice, poi, ha sferrato un duro attacco nei confronti del nuovo giudice ...

Asia Argento distrugge Lodo Guenzi a X Factor : 'Mi vergogno per lui' : C'era grande attesa per l'intervista ad Asia Argento da parte di Piero Chiambretti per CR4 - La repubblica delle donne e di certo l'attrice - un fiume in piena - non ha deluso le aspettative. Tanti ...

CR4 - Asia Argento : «Mi hanno licenziata da X Factor con una mail. Non condivido le scelte di Lodo Guenzi - mi vergogno per lui» : Asia Argento, CR4 La Repubblica delle donne La più grande ingiustizia subita? Il licenziamento da X Factor. Con o senza Corona in testa, Asia Argento siede sempre sul trono della polemica. Ospite della seconda puntata di CR4 – La Repubblica delle donne, l’attrice ha fatto cenno proprio al flirt con l’ex «re dei paparazzi» ma soprattutto ha commentato con parole pungenti la propria esclusione dal talent show di Sky Uno, riservando una ...

«Mi vergogno per lui» - Asia Argento asfalta Lodo Guenzi a X Factor : FUNWEEK.IT - C'era grande attesa per l'intervista ad Asia Argento da parte di Piero Chiambretti per CR4 - La repubblica delle donne e di certo l'attrice - un fiume in piena - non ha deluso le ...

CR4 - Asia Argento contro il talent-show X-Factor : 'Il mio licenziamento? Un accordo amichevole tramite email' : Ospite della seconda puntata di CR4 - La repubblica delle donne di ieri, mercoledì 7 novembre, è stata Asia Argento . L'attrice italiana è al centro delle scene da quest'estate per via del caso ...

X Factor - Asia Argento stronca Lodo Guenzi : “Mi vergogno un po’ per lui” : “Non sono d’accordo con le scelte musicali che fa questo nuovo giudice e mi vergogno anche un po’ per lui”. Non usa mezzi termini Asia Argento per riferirsi a Lodo Guenzi, il leader de Lo Stato Sociale che ha preso il suo posto come giurato a X Factor quando lei è stata esclusa per lo scandalo Bennett. Ospite di Piero Chiambretti a #CR4 – La Repubblica delle donne, l’attrice ha parlato della sua estromissione dal programma di Sky Uno come ...

Asia Argento : «X Factor? La più grande ingiustizia subita. Lodo? Mi vergogno per lui» : Asia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del ...

X Factor - Asia Argento all'attacco : "Licenziata con una mail. Lodo Guenzi? Mi vergogno per lui" : Non proprio una separazione consensuale. A due mesi dall’allontanamento da X Factor, Asia Argento parla della sua esclusione dal talent per il quale aveva seguito il percorso delle selezioni fino agli Home Visit, prima di passare suo malgrado la staffetta a Lodo Guenzi.Un licenziamento causato dall’accusa di molestie da parte di Jimmy Bennet, che l’ex giudice ha rivelato di aver appreso leggendo la posta.prosegui la letturaX Factor, Asia ...