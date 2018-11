World cup | terzetto al vertice | buon avvio dell' Italia

ISPS HANDA Melbourne World cup of Golf – Italia 9ª nella Coppa del Mondo : in testa un particolare terzetto : L’Italia (Andrea Pavan e Renato Paratore) inizia la Coppa del Mondo posizionandosi al 9° posto: in testa il terzetto formato da Inghilterra, Australia e Corea L’Italia (Andrea Pavan/Renato Paratore), nona con 65 (-7) colpi, ha iniziato a buon ritmo la 59ª edizione della ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf, la Coppa del Mondo a squadre che si sta svolgendo al Metropolitan Golf Club (par 72). Nel primo giro, disputato con formula ...

Equitazione - FEI World cup Madrid 2018-2019 : in Spagna spazio a Dressage e Salto : La FEI World Cup non conosce sosta, e questo fine settimana farà tappa a Madrid, in Spagna, nell’ambito della Madrid Horse Week, con gare di Dressage e Salto, che assegneranno punti per la Coppa del Mondo. Il programma vedrà disputarsi prima la competizione di Dressage, precisamente sabato 24 alle ore 13, con la tedesca Isabell Werth che partirà nuovamente con i favori del pronostico, complice anche il successo nella tappa casalinga di ...

Golf - World cup 2018 : l’Italia ci prova con Andrea Pavan e Renato Paratore - Danimarca favorita : Nel weekend del 22-25 novembre si giocherà la World Cup of Golf, la 59^ edizione della Coppa del Mondo a squadre che avrà luogo al Metropolitan Golf Club di Melbourne (Australia). L’Italia sarà rappresentata da Andrea Pavan e Renato Paratore che cercheranno di essere protagonisti nella competizione vinta da Francesco ed Edoardo Molinari nel 2009 (unico successo azzurro nella storia). I due romani hanno le carte in regola per essere degli ...

Golf – L’Italia di Pavan e Paratore alla World cup in Australia : L’Italia di Pavan e Paratore si prepara alla World Cup in Australia: a Melbourne difende il titolo la Danimarca, tra le favorite insieme agli Stati Uniti, 23 volte vincitori A distanza di quattro giorni dal trionfo di Francesco Molinari nella Race To Dubai, i giocatori azzurri sono chiamati a un altro importante appuntamento. A Melbourne, in Australia, si gioca infatti la 59ª edizione della ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf ...

Equitazione - FEI Jumping World cup 2018/2019 : più ombre che luci per gli azzurri a Stoccarda - serve il miglior Alberto Zorzi : La tappa di Stoccarda della FEI Jumping World Cup 2018/2019 ha lasciato più ombre che luci ai portacolori azzurri, impegnati nella gara di salto, ma che non hanno brillato nella cornice del German Master. Iniziamo a parlare di Lorenzo De Luca, migliore degli azzurri in sella a Ensor de Litrange LXII, e capace di terminare la prova in 13° piazza, con appena una penalità, restando però senza montepremi. Fondamentale per la stagione del pugliese ...

FIBA World cup 2019 Qualifiers - i 16 convocati del CT Sacchetti per il raduno di Brescia : ... Ergo Arena, diretta Sky Sport HD, Lunedì 3 dicembre Ore 10.00 - Volo Danzica-Roma Fine del raduno FIBA World CUP 2019 Qualifiers #FIBAWC Girone J: Italia, Lituania, Polonia, Paesi Bassi, Croazia, ...

Equitazione - FEI World cup Jumping Stoccarda 2018 : azzurri sottotono - nessuno al jump-off. Lorenzo De Luca 13° : Il circuito maggiore di Equitazione ha fatto tappa in Germania: a Stoccarda oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Una sfida tra i migliori 40 binomi al mondo che ha riservato ben dieci netti sul percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off, al quale però purtroppo non sono giunti italiani. Lorenzo De Luca è giunto 13°, Michael Cristofoletti si è classificato 17°, infine ha chiuso solo 34° Alberto Zorzi. Ad ...

F.3 World cup : LIVE il 65° Gran Premio di Macao : La Formula 3 scalda i motori ed è pronta a regalare spettacolo. A Macao, in Cina, va in scena il Gran Premio. Orario di inizio 8.30 italiane , 15.30 locali, : 15 giri di adrenalina e colpi di scena ...

Equitazione - FEI Dressage World cup Stoccarda 2018 : vince ancora Isabell Werth - dominio tedesco : Conclusa a Stoccarda la tappa della World Cup di Dressage: anche in Germania, dopo il netto successo di Lione, si impone a mani basse la tedesca Isabell Werth, che vince praticamente per distacco su tutti gli avversari. L’amazzone teutonica su Bella Rose vince con 85.660 davanti alla connazionale Dorothee Schneider su Sammy Davis jr., che si accontenta della piazza d’onore con 81.840 (quasi quattro punti percentuali di ...

Tennis - Novak Djokovic contrario alla nuova Coppa Davis e alla World Team Cup : “Non è sostenibile per noi giocatori” : Novak Djokovic, numero 1 del mondo e impegnato nelle ATP Finals 2018 a Londra, espone il proprio pensiero sui cambiamenti della stagione 2019. A detta del serbo infatti il nuovo format della Coppa Davis e l’introduzione della World Team Cup nel 2020, andranno a congestionare un calendario già ricco di impegni e conseguentemente la gestione per i Tennisti sarà ulteriormente complicata. “La questione della Coppa Davis e della World ...

Equitazione - FEI World cup 2018-2019 : i convocati dell’Italia per la tappa di Stoccarda : Quinta tappa per la FEI World Cup di Equitazione 2018-19. Sarà la città Stoccarda ad ospitare uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Il German Master avrà in programma gare di dressage, salto e driving, oltre alla competizione riservata ai pony e ad altre gare minori. Nella prova di salto saranno tre i cavalieri azzurri protagonisti a Stoccarda. Il primo è Michael Cristofoletti che gareggerà con Belony, Cabaliero 2 e Sig Debalia; ...