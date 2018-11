Wind viola il GDPR | è recidiva e fa anche la furba Attenzione!!!

Problema schermata blu Windows 10 : errore WDF_VIOLATION all’avvio - di che si tratta? : Non c'è pace per Windows 10, che, dopo quanto successo in merito ai problemi che avrebbero causato la perdita dei dati di alcuni clienti (bug prontamente corretto dal supporto tecnico, come vi abbiamo raccontato in questo articolo), si vede ancora una volta protagonista in negativo, per l'occasione sempre relativamente all'aggiornamento rilasciato martedì scorso, che ha, tra le altre cose, generato a ridosso di alcuni computer la comparsa della ...