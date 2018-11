Wind presenta le offerte di Natale per tutta la famiglia

Windows Mixed Reality : Samsung presenta il suo visore aggiornato Odyssey + : Dopo il susseguirsi di alcune indiscrezioni, Samsung ha quest’oggi svelato il suo nuovo visore aggiornato compatibile con la piattaforma Windows Mixed Reality di casa Microsoft. Stiamo parlando di Odyssey + che, rispetto al predecessore, non porta particolari innovazioni o cambiamenti rilevanti ma comunque risulta migliore in alcuni aspetti. La risoluzione rimane la stessa ossia 1440 x 1600 con un pannello AMOLED da 3,5 pollici così come ...