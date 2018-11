Week-end del 24 e 25 novembre 2018 | gli eventi da non perdere a Bari e provincia

Cosa fare a Bologna nel Weekend del 23 - 24 e 25 novembre : Bologna, 22 novembre 2018 " Se il fine settimana pronto a distrarci dal gelo in arrivo sarà, come al solito, zeppo di concerti, spettacoli e spunti per fare le ore piccole, il centro della scena se lo prenderà però l'arte contemporanea, in quella sua forma straordinaria che è il fumetto.

Piacenza e provincia : gli eventi nel Weekend da venerdì 23 a domenica 25 novembre : 1. Un pomeriggio culturale tra storia, scienza e teatro, tutto dedicato al tema e alla storia delle migrazioni. domenica alla Galleria Alberoni la visita guidata In cammino e lo spettacolo teatrale Habitat naturale , un vero thriller da ...

Rugby – Le Nazionali italiane maschile e femminile impegnate nel Weekend : ecco come seguire gli azzurri : Rugby in Tv: l’ItalRugby e l’Italdonne in diretta nel weekend. ecco come seguire le sfide degli azzurri Doppio appuntamento in diretta con la maglia azzurra nel fine settimana che conclude il novembre internazionale 2018: sabato dalle 14.15, in diretta su DMAX canale 52, l’Italia di Conor O’Shea riceve all’Olimpico di Roma i Campioni del Mondo in carica della Nuova Zelanda; domenica alle 14.30 l’azione si sposta al “Chersoni” ...

Forte maltempo in arrivo nel Weekend e neve sulle Alpi : Salve a tutti come detto giorni fa si riapre la parentesi perturbata con 2 perturbazioni in arrivo nel weekend. Partiamo con la prima che adesso si trova nel sud della Spagna e domani risalirà sulle Baleari. Proprio in tale posizione richiamerà forti correnti calde scirocco sul Tirreno che andranno in contrasto sulla Liguria con quelle di tramontana dall’entroterra padano. Di conseguenza sulla Liguria centro-orientale avremo il rischio ...

Nubifragi e neve nel Weekend. Meteo - tregua finita. Fine settimana da battere i denti : Non lasciatevi ingannare, la tregua dal maltempo non durerà. Già da domani infatti , le condizioni del tempo sono destinate a peggiorare nuovamente e sarà un vero e proprio boom di neve sulle nostre montagne. Andiamo a scoprire dove cadrà più neve e a quali quote.Come detto, dagli ultimi aggiornamenti di questa mattina dei principali modelli Meteo (ECMWF), è ormai confermato che una vasta depressione in discesa dal Nord Atlantica si avvicinerà ...

Meteo - nuova ondata di maltempo : piogge nel Weekend - ecco dove : Ancora maltempo in Italia: da domani inizierà una nuova fase che si protrarrà nel fine settimana, secondo quanto afferma il team del sito ilMeteo.it , che avvisa che dalle prime ore di domani, per via ...

Meteo Weekend 24-25 novembre : atteso ciclone mediterraneo : Sembra proprio che il cattivo tempo non voglia abbandonare la nostra penisola. Infatti, dopo i fenomeni Meteo estremi che si sono verificati nelle ultime settimane, è atteso per questo Weekend del 24-25 novembre un altro ciclone mediterraneo, che porterà scompiglio sull'Italia. Fra le zone maggiormente colpite ci saranno Napoli e Roma, su cui era stata recentemente emessa dalla Protezione Civile una allerta Meteo arancione. L'Aeronautica ...

L’esempio di Livorno : bus gratis nei Weekend e festivi fino a Capodanno : A Livorno sarà possibile usare gratuitamente i mezzi pubblici nei weekend e nei giorni festivi fino alla fine dell’anno. Ad annunciarlo l’assessore alla mobilità Giuseppe Vece. Si parte il prossimo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 novembre: “Incentiviamo il mezzo pubblico per fare shopping”.Continua a leggere

Weekend di nubifragi : Roma, 22 nov., AdnKronos, - Da domani comincerà una nuova fase di maltempo che si protrarrà anche nel Weekend. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che sin dalle prime ore di domani una ...

Weekend di nubifragi : Da domani comincerà una nuova fase di maltempo che si protrarrà anche nel Weekend. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che sin dalle prime ore di domani una perturbazione atlantica porterà le prime ...

Abu Dhabi : gli orari del Weekend in TV in diretta su Sky e TV8 : La Formula 1 arriva a Yas Marina per il GP di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale 2018, già vinto da Lewis Hamilton e dalla Mercedes per quanto riguarda Piloti e Costruttori. Sarà l’ultima gara in Ferrari per il finlandese Kimi Raikonnen che passerà in Alfa Romeo Sauber, scambiando il sedile con Charles Leclerc, e […] L'articolo Abu Dhabi: gli orari del weekend in TV in diretta su Sky e TV8 sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Weekend con perturbazioni e maltempo : Roma - Weekend che con buona probabilità sarà molto instabile sull'Italia, a causa del transito di due perturbazioni a breve distanza una dall'altra. La prima arriverà già venerdì, la seconda si strutturerà durante la domenica. Entrambe si inseriranno all'interno di una conca depressionaria in transito proprio sulla Penisola italiana e il Mediterraneo centro-occidentale. SABATO Avvio di giornata con ...

Meteo : breve tregua dal maltempo - poi Weekend di nubifragi e neve : Una brevissima tregua dal maltempo caratterizzerà la giornata di giovedì ma da venerdì una nuova forte perturbazione di origine atlantica colpirà la Penisola portando piogge, temporali e neve a partire dal nord e in estensione la resto del Paese nel corso del finesettimana.Continua a leggere

Tendenza Meteo Weekend sulla Penisola in arrivo nuove perturbazioni : Roma - Weekend molto instabile sull'Italia, a causa del transito di due perturbazioni a breve distanza una dall'altra. La prima arriverà già venerdì, la seconda si strutturerà durante la domenica. Entrambe si inseriranno all'interno di una conca depressionaria in transito proprio sulla Penisola italiana e il Mediterraneo centro-occidentale. SABATO Avvio di giornata con nubi e piogge sul Nordest e regioni ...