Warcraft su mobile in stile Pokémon Go? Una fonte svela un progetto che sarebbe clamoroso

eurogamer

(Di giovedì 22 novembre 2018) Subito dopo l'annuncio di Diablo: Immortal, Blizzard ha rivelato che l'intenzione della compagnia è quella di lavorare su spin-off per l'universodi altre importanti IP. Considerando la reazione del pubblico di fronte all'arrivo di Diablo suquesta scelta non può che far discutere, soprattutto se il prossimodi questo tipo si ispirerà aGo.Cosa penserà il pubblico hardcore di Blizzard di fronte all'incontro tra una IP della compagnia e uno dei giochi notoriamente considerati più casual del panorama videoludico? Ma andiamo con ordine: perché parliamo diGo? Semplice: un lungo report di Kotaku rivela che attualmentein sviluppo un titolodiinGo.Avete capito benissimo: unaanonima ha rivelato che molte persone all'interno di Blizzard giocano aGo e che questa passione ha spinto un team interno a ...