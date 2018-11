Maurizio Costanzo Show - Wanna Marchi e Stefania Nobile : "Viviamo in Albania da cinque mesi"f : Oltre Raz Degan, che ha raccontato del suo rapporto con Paola Barale, ospiti del Maurizio Costanzo Show sono state anche Wanna Marchi e Stefania Nobile, celebri teleimbonitrici finite in galera dopo le accuse lanciate da Striscia la notizia.Madre e figlia ieri hanno raccontato della loro nuova vita, che le vedono residenti in un altro Paese, per la precisione l'Albania, da ben cinque mesi: Le cose vanno benissimo, è un paese molto ...

Wanna Marchi e figlia Stefania oggi - nuova vita in Albania : il racconto da Costanzo : Wanna Marchi e la figlia Stefania, la nuova vita raccontata al Maurizio Costanzo Show Wanna Marchi e sua figlia Stefania sono state ospiti del Maurizio Costanzo Show. Era grande la curiosità di sapere cosa fanno oggi mamma e figlia, protagoniste negli anni scorsi della cronaca italiana. E sono in molti adesso a voler conoscere la […] L'articolo Wanna Marchi e figlia Stefania oggi, nuova vita in Albania: il racconto da Costanzo proviene da ...