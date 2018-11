Wanda Nara e la foto hot davanti allo scaffale delle borse Ma i fan guardano altro | «Che

Zaira ruba la scena a Wanda Nara : è lei il personaggio dell'anno : Wanda Nara è molto conosciuta in Italia per essere il procuratore e la moglie del capitano dell'Inter Mauro Icardi. L'argentina è anche l'ex moglie di Maxi Lopez, ex attaccante di Milan e Barcellona ...

A Wanda Nara manca Icardi - la sexy videochiamata privata diventa social [FOTO] : Wanda Nara e la sexy videochiamata a Icardi: il calciatore in ritiro con la Nazionale manca alla sensuale e bionda Wags argentina Wanda Nara soffre la separazione da Icardi. Il calciatore dell’Inter si trova attualmente in ritiro con la sua Nazionale, lontano dalla moglie, che però gli tiene compagnia con una videochiamata, che non può che alzare l’umore di entrambi. Pubblicando uno screenshot dello schermo del cellulare ...

Wanda Nara hot : i preparativi della moglie di Icardi per il servizio fotografico sono sexy [VIDEO] : Wanda Nara ed il backstage sexy: la moglie di Icardi sempre più hot durante l’assenza dell’attaccante argentino Wanda Nara riesce a far parlare sempre di sè con affermazioni, scollature da brividi, look sexy, foto e video pubblicate sui social quotidianamente. Dopo la recente Storia Instagram riguardante l’astinenza dal sesso, adesso Wanda Nara ha allietato tutti i suoi follower con video sensualissimi dal backstage di un ...

Ivana Icardi : "Wanda Nara mi ha fatto litigare con mio fratello" : Ivana Icardi ha preso parte al Grande Fratello argentino dove ha rivelato che Wanda Nara le ha riservato brutte parole. "Non so cosa è successo, non so se non parla solo con me, è una cosa delicata, ...

Ivanna Icardi : 'Wanda Nara mi ha fatto litigare con mio fratello' : Ivana Icardi ha preso parte al Grande Fratello argentino dove ha rivelato che Wanda Nara le ha riservato brutte parole. "Non so cosa è successo, non so se non parla solo con me, è una cosa delicata, ...

IVANA ICARDI - SORELLA DI MAURO/ 'Wanda Nara? Sono felice che mi...' - IlSussidiario.net : IVANA ICARDI attacca Wanda Nara, causa del mancato rapporto con il fratello MAURO. La replica social della moglie del capitano dell'Inter.

La sorella di Icardi a Domenica Live : “Non parlo con Mauro e Wanda Nara” | VIDEO : La sorella di Icardi, a Domenica Live, nella puntata del 18 novembre 2018, ha raccontato dei suoi problemi di famiglia e di come non riesca più a parlare con suo fratello e con la sua consorte ovvero con Wanda Nara. La giovane ha raccontato il suo dramma e svelato alcuni retroscena della vicenda. A quanto pare, infatti, la giovane voleva partecipare al Grande Fratello, ma le è stato sconsigliato. Ecco le sue parole La sorella di Icardi a ...

La sorella di Icardi a Domenica Live : “Non parlo con Mauro e Wanda Nara”| VIDEO : La sorella di Icardi, a Domenica Live, nella puntata del 18 novembre 2018, ha raccontato dei suoi problemi di famiglia e di come non riesca più a parlare con suo fratello e con la sua consorte ovvero con Wanda Nara. La giovane ha raccontato il suo dramma e svelato alcuni retroscena della vicenda. A quanto pare, infatti, la giovane voleva partecipare al Grande Fratello, ma le è stato sconsigliato. Ecco le sue parole La sorella di Icardi a ...

Domenica Live - la sorella di Icardi in lacrime : 'Wanda Nara non mi fa vedere i nipotini' : Tra moglie e marito non mettere il dito. A meno che non si tratti della sorella e non è di una qualsiasi. Ivana Icardi in lacrime a Domenica Live, nel salotto di Barbara D'Urso . Stessi occhi di ...

Wanda Nara in astinenza dal sesso - la moglie di Icardi trova la soluzione : la provocazione hot sui social : Wanda Nara trova una dolce consolazione alla mancanza di sesso di questi giorni: la provocazione hot della moglie di Mauro Icardi Wanda Nara in questi giorni soffre l’assenza di Mauro Icardi. Il calciatore dell’Inter, impegnato con la Nazionale con cui è in ritiro, è assente da casa e ciò causa l’astinenza forzata dal sesso per la sua bella moglie. Provocante e provocatoria, la Wags argentina non è timida sui social e ...

Ivana Icardi attacca Wanda Nara a Domenica Live! : Ivana Icardi, sorella del calciatore argentino ed attaccante dell’Inter, Mauro, si è sciolta in lacrime davanti a Barbara D’Urso nel programma Domenica Live. La ragazza spiega l’astio che ha con Wanda Nara ed il fratello! La cognata di Wanda Nara, Ivana Icardi, ha spiegato davanti le telecamere di Domenica Live, per quale motivo non ha più nessun tipo di rapporto con suo fratello Mauro e la moglie. Ecco come ha spiegato in ...

Domenica Live - parla la sorella di Mauro Icardi : “Lui e Wanda Nara non mi parlano più. Lei dice che chiedevo soldi per rifarmi il seno : bugie” : Ivana Icardi, sorella dell’attaccante dell’Inter Mauro, è stata ospite a Domenica Live e a Barbara D’Urso ha raccontato di non avere più rapporti con il fratello e sua moglie Wanda Nara: “Io non ho mai detto parole cattive su di loro perché per me mio fratello è una parte della mia vita anche se non ci vediamo tanto quanto mi piacerebbe. Ma veramente non so cosa succede, non so se ce l’ha con me o con la mia famiglia. Io ...

Domenica Live - la sorella di Mauro Icardi piange : 'Wanda Nara non mi fa vedere i nipotini' : Tra moglie e marito non mettere il dito. A meno che non si tratti della sorella e non è di una qualsiasi. Ivana Icardi in lacrime a Domenica Live, nel salotto di Barbara D'Urso . Stessi occhi di ...

Domenica Live : la sorella di Icardi attacca Wanda Nara : La sorella di Icardi ospite a Domenica Live fa una rivelazione su Wanda Nara E’ iniziata da poco una nuova puntata di Domenica Live. E in questa circostanza la conduttrice Barbara d’Urso ha intervistato la sorella di Mauro Icardi, la quale ha fatto una clamorosa rivelazione, che ha lasciato tutti gli spettatori da casa basiti, presentatrice compresa. Cosa ha detto la donna? Quest’ultima ha rivelato di aver litigato con suo ...