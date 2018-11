Volley | week a Roma dedicato al Mamanet

Viterbo : Volley F - ricco il programma degli incontri Vbc Viterbo nel week-end : week-end ricco di appuntamenti per le formazioni Vbc impegnate nei vari campionati. Dopo le due vittorie di giovedì nella under 18 e nella under 16 élite , rispettivamente contro Tuscania e ...

Volley - nel weekend la Supercoppa Italiana. Un calendario assurdo che mette a repentaglio la salute dei giocatori dopo i Mondiali : L’eterno problema della pallavolo non sembra trovare mai soluzione, si parla sempre dei calendari compressi, delle troppe partite giocate in stagione, degli impegni continui ma poi la situazione non viene mai risolta e si prosegue sulla stessa strada, anzi paradossalmente sembra che gli incontri aumentino sempre di più. La salute dei giocatori viene messa a repentaglio costantemente, i giorni di riposo sono sempre meno per gli atleti ...