Volley | una bella Banca Valsabbina ruota tutta e vince 4-1 il test col Club Italia

Tuscania : Volley A2M - Tuscania ospita una Piacenza "stellare" : Torna il Volley che conta domenica sera al PalaMalè di Viterbo con la Maury ' s Italiana Assicurazioni Tuscania che ospita Gas Sales Piacenza nell'incontro valido per la settima giornata di andata del ...

Volley – La Revivre Axopower Milano pronta per una nuova trasferta : Marco Izzo racconta il periodo della PowerVolley : Il regista Marco Izzo, ai microfoni di RMC Sport Network, commenta il periodo della PowerVolley in vista della trasferta toscana È un Marco Izzo senza maschere quello che si è rivelato ai microfoni di RMC Sport Network durante la trasmissione “Al Var dello Sport” condotta da Alessandro Rimi e Fabio Donolato. Il regista milanese, che domani compirà 24 anni, ha analizzato il momento della Revivre Axopower Milano a due giorni dalla sfida in ...

Volley Club Frascati - Granati sull’ottimo inizio dell’U14 Elite : «Gruppo che è come una famiglia» : Roma – Due partite e altrettanti successi per un totale di sei punti battendo all’esordio il Ciampino con un secco 3-0 e nel secondo turno la Roma 7 per 3-1. Un bel modo di cominciare il campionato quello dell’Under 14 Elite femminile del Volley Club Frascati. «Abbiamo una squadra valida e lo spirito è davvero quello di una famiglia – dice il martello classe 2005 Beatrice Granati – Abbiamo trovato una sintonia importante e in campo ...

Volley Club Frascati - prima vittoria per la serie C femminile. Luna Cicola : «Ci darà fiducia» : Roma – prima vittoria in campionato per la serie C femminile del Volley Club Frascati. Al quarto tentativo, le ragazze allenate da coach Fosco Cicola hanno conquistato i tre punti. Nel match interno di sabato al palazzetto di Vermicino, le tuscolane hanno piegato con un netto 3-0 la Spes Juventute: dominio frascatano nei primi due set (25-14 e 25-19), poi nel terzo c’è stato da battagliare e la serie C del Volley Club Frascati non si è ...

Volley - Consar ko con rammarico : sfuma il sogno di una clamorosa rimonta : La cronaca della partita Ghafour e Yosifov lasciano subito il segno e Monza è già 3-0. Sono Raffaelli , mani fuori, e Rychlicki , angolo millimetrico, a impedire la prima fuga , 3-2, . Lo stesso ...

Volley Club Frascati - Fosco Cicola alla guida della serie C : «Allenare è una grande passione» : Roma – Novità importanti nello staff tecnico del Volley Club Frascati. Da un paio di settimane si sono separate le strade con l’ormai ex allenatore della prima squadra Stefano De Sisto e la scelta della società tuscolana è ricaduta su un nome di altissimo livello nel mondo della pallavolo. Si tratta di Fosco Cicola che già l’anno scorso, per uno scorcio di stagione, aveva collaborato con il tecnico della serie C femminile Luca ...

Volley - Superlega 2018-2019. Primo sigillo per Latina sul campo di una Revivre a corrente alternata : 2-3 : Primo sigillo stagionale per la Top Volley Latina che, nell’anticipo della terza giornata di Superlega, espugna il PalaLido di Milano al termine di una vera e propria maratona durata due ore e mezzo. I laziali di Tubertini vincono 3-2 mostrando di essere più avanti nel percorso di amalgama rispetto ad una Revivre Axopower Milano discontinua e che paga a caro prezzo l’assenza dell’opposto olandese Abdel Aziz, anche se (seppure a ...

Volley in lutto - Sara Anzanello ci ha lasciati. Una Campionessa del Mondo ci lascia a 38 anni : Una triste notizia scuote il Mondo della pallavolo: Sara Anzanello è purtroppo deceduta a soli 38 anni. L’ex giocatrice aveva sofferto di una grave epatite nel 2013 e si era poi sottoposta a un trapianto di fegato, ha lottato fino all’ultimo come una leonessa, proprio come ci aveva abituato a fare in campo nella sua gloriosa carriera. Oggi il triste annuncio che speravamo di non dover mai dare. La centrale di San Donà di Piave, che ...

Ragazze del Volley - dalla pubblicità Uliveto spariscono Egonu e Sylla. L azienda 'Nessuna discriminazione' : Un fotomontaggio fatto in tutta fretta per celebrare l'argento della nazionale di volley ai Mondiali diventa un caso sui social. L'acqua Uliveto, marchio del gruppo Cogedi e sponsor delle azzurre che ...

Volley femminile - il Club Italia serbatoio di una Nazionale al top mondiale. E quante azzurrine in rampa di lancio… : La Nazionale torna dal Giappone con una luccicante medaglia iridata al collo, un risultato di assoluta qualità nonostante ci sia un po’ di amaro in bocca per non essere riusciti a battere la Serbia in una finale molto tirata. Le azzurre sono state protagoniste di una meravigliosa cavalcata ai Mondiali e ci hanno riportato sul podio a 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino, hanno fatto saltare il banco con grande caparbietà e ...

Italia - ora sfrutta questa Volley mania nel Bel Paese! Interesse alle stelle - una nuova alba azzurra? : Sono state sei settimane strepitose e ricche di emozioni, la grande pallavolo ci ha fatto vivere un mese e mezzo di grande intensità, siamo stati accompagnati da partite da brividi e da azioni al fulmicotone. I due Mondiali 2018 di volley sono stati davvero eccezionali e hanno fatto scoppiare la pallavolo mania in Italia come testimoniano i dati di ascolto (ieri addirittura picco di 8 milioni e 43% di share per la finale persa dalle azzurre ...

