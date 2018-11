Virale la parodia di Torna a casa dei Maneskin in abruzzese | boom di visualizzazioni per

optimaitalia

: Virale la parodia di Torna a casa dei @ThisisManeskin in abruzzese, boom di visualizzazioni per Lu porch n'arvè (vi… - OptiMagazine : Virale la parodia di Torna a casa dei @ThisisManeskin in abruzzese, boom di visualizzazioni per Lu porch n'arvè (vi… - Cityrumors_it : ‘Lu porch n’arvè’: la #parodia #abruzzese dei Måneskin diventa virale +++CLICCA PER GUARDARE FOTO E VIDEO+++ -

(Di giovedì 22 novembre 2018)Ladideiè già. Il tormentone di Marlena approda sulla pagina L'fuori sede e ha già fatto il giro della rete. Sono 200mila ledella nuova versione del brano, che parla di un non ben identificato maiale che non fa ritorno anonostante le accorate richieste.Il brano è cantato in dialettoe riporta molte delle tradizioni del luogo nella lingua parlata da chi vi è nato. Tanti sono infatti i modi di dire, a cominciare dalla raccolta di genziana per continuare con il fristallà - una delle note maniere per allontanare i gatti - ma non mancano i bocconotti, la porchetta e gli arrosticini.La nuova resa del singolo apripista di Il ballo della vita è prima ribalzata su WhatsApp per poi approdare su Facebook grazie alla pagina L'fuori sede, nella quale si presenta la regione in maniera divertente ...