Vimercate | alunni prendono a colpi di sedia una professoressa

Vimercate - gli alunni lanciano sedie dopo aver spento la luce : ferita professoressa : ferita da una sedia lanciata dai suoi stessi alunni. È quello che è successo all’istituto secondario superiore Floriani di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. La vittima è una professoressa di storia di 55 anni. dopo essersi fatta visitare dai medici del pronto soccorso, la donna ha sporto denuncia ai carabinieri. Secondo le ricostruzioni alle 12 di lunedì 29 ottobre l’insegnante è entrata in aula per la sua ora di lezione. A ...

