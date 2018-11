Vieni da me | Marco Carta | ' Mio padre un estraneo | aveva un' altra famiglia'

Vieni da me - il dramma di Marco Carta : cosa ha subito da suo padre. Caterina Balivo in lacrime : Marco Carta piange davanti alle telecamere di Rai 1, ospite della trasmissione Vieni da me . Il cantante vincitore di Sanremo ripercorre la sua infanzia e parla del padre che non ha mai avuto non ...

Vieni da me - Marco Carta : 'Mio padre non mi ha voluto conoscere - aveva un'altra famiglia' : Marco Carta si è raccontato nel salottino pomeridiano di Caterina Balivo , nel corso della trasmissione ' Vieni da me ', attraverso le canzoni della cosiddetta 'intervista musicale'. La prima canzone, ...

Marco Carta/ 'Ho aspettato mio padre per ore - non ha voluto incontrarmi' - Vieni da me - - IlSussidiario.net : Marco Carta si racconta ai microfoni di Vieni da me: dai problemi di salute al coming out fino alla voglia di avere un figlio.

Vieni da me - Marco Carta rivela : «Mio padre non mi ha voluto conoscere - aveva un'altra famiglia» : Marco Carta si è raccontato nel salottino pomeridiano di Caterina Balivo, nel corso della trasmissione "Vieni da me", attraverso le canzoni della cosiddetta "intervista...

Marco Carta a Vieni da Me : “Ho scoperto di avere un altro fratello” : Marco Carta per la prima volta in tv con il fratello che ha trovato da grande E’ stato Marco Carta il protagonista dell’intervista ‘musicale’ della puntata di Vieni da Me di oggi, giovedì 22 novembre 2018: il cantante sardo, lanciato alcuni anni fa da una trionfante edizione di Amici di Maria De Filippi, si è infatti raccontato a 360 gradi nel salotto di Caterina Balivo, su Rai1, parlando della sua carriera ma rivelando ...

Vieni da Me - Marco Carta alla Balivo : 'Caterina - hai visto che stanno a combinà?' : Un messaggio chiaro e diretto quello rivolto da Marco Carta a Caterina Balivo durante la scorsa puntata di Vieni da me. E alla fine la conduttrice prende in considerazione la proposta fatta sui social ...

Jalisse - Francesca Alotta e Marco Armani a Vieni da me/ "I momenti bui della carriera e il grande ritorno" : Jalisse, Francesca Alotta e Marco Armani a Vieni da me: gli artisti si raccontano ai microfoni di Caterina Balivo ripercorrendo i momenti bui e belli della carriera.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:15:00 GMT)

MARCO GIALLINI / "Dopo il #Metoo se fai una battuta ad una donna Vieni accusato di molestie" : MARCO GIALLINI, volto del commissario Rocco Schiavone, tra successi, ironia e una frecciatina al movimento #Metoo. La sua intervista a La Verità.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:11:00 GMT)

Vieni da Me/ Dopo Francesco Arca - in studio Marco Maddaloni e Romina Giamminelli : Gli ascolti continuano a calare per Caterina Balivo e il suo Vieni da Me ma nell'ultima puntata della settimana con Francesco Arca tra gli ospiti, qualcosa cambierà?(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 15:20:00 GMT)