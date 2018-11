Vieni da me | il dramma di Marco Carta | cosa ha subito da suo padre Caterina Balivo in

Vieni da me - Massimo Ciavarro racconta il suo dramma : 'Perché ho dovuto iniziare a lavorare a 14 anni' : Massimo Ciavarro a Vieni da me ha raccontato a Caterina Balivo della scomparsa prematura del padre, motivo che l'ha costretto a lavorare da bambino. "Il primo fotoromanzo l'ho fatto a 14 anni', dice l'...

Vieni da me - Remo Girone : il dramma dietro la malattia : 'I medici mi avevano già dato per morto' : Ospite della puntata di ieri, mercoledì 7 novembre, di Vieni da me è stato Remo Girone . L'attore italiano ha voluto raccontarsi a tutto tondo confessando, tra le altre cose, il duro momento passato ...

Vieni da me Alda D’Eusanio racconta il suo dramma : Alda D’Eusanio è stata ospite di Caterina Balivo nel programma “Vieni da me” e oltre a raccontare cosa fa oggi, ha ripercorso alcuni dei momenti più drammatici della sua vita legati alla morte del marito nel 1999. Solo l’incontro con Giorgio le ha letteralmente salvato la vita: “Ci siamo incontrati quando io pesavo 36 chili – ha confessato Alda D’Eusanio a Vieni da me – Non mangiavo e non bevevo perché volevo morire perché mio ...

