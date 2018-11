Via al Torino Film Festival | 36ª edizione Con Cantona ?

Al Via il 36esimo Torino Film Festival. Apre 'The Front Runner' : Si Apre con ' The Front Runner ' di Jason Reitman il 36esimo Torino Film Festival , in programma dal 23 novembre all'1 dicembre. La pellicola, introdotta dalla madrina della kermesse Lucia Mascino, ...

Calciomercato Torino - Via Berenguer : tutti i nomi per il sostituto [FOTO] : 1/6 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Maltempo Torino - al Via il piano neve : prevista spesa di 3.3 milioni - oltre 270 posti letto in più : Ammonta a 3,3 milioni di euro la spesa preventivata dalla Città di Torino per i servizi di viabilita’ invernale predisposti col nuovo ‘piano neve’ dall’Amiat e dagli uffici tecnici della Citta’. Operativo fino al 31 marzo, prevede l’intervento dell’Amiat sulla rete stradale per attivita’ di pronto intervento, stoccaggio sale, insalamento e sgombero neve. Gtt, l’azienda del trasporto pubblico ...

Bari - auto contro scooter in Via Campione : ferito fattorino del supermercato : Una utilitaria e uno scooter si sono scontrati questa sera in via Campione, nel quartiere Picone. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che potrebbe essere causato anche dall'asfalto reso ...

Domani al Via a Torino GiovedìScienza : la prima conferenza dedicata ai vaccini : Prende il via a Torino il 15 novembre la 33a stagione di GiovedìScienza, l’attesissimo appuntamento dedicato alla scienza raccontata dal vivo dai suoi protagonisti e che da più di trent’anni coinvolge migliaia di persone per riflettere insieme sulle più attuali tematiche scientifiche. Siamo al traguardo di un terzo di secolo. È passato abbastanza tempo perché uno sguardo retrospettivo permetta di cogliere il procedere e l’intrecciarsi delle ...

Gol Inglese - splendida conclusione del centravanti del Parma : Torino spazzato Via [VIDEO] : Gol Inglese – Il centravanti del Parma firma il 2-0 sul Torino con una splendida conclusione da dentro l’area su servizio di Gagliolo. I padroni di casa soffrono tremendamente le ripartenze degli ospiti e la difesa granata è sempre in difficoltà di fronte a Gervinho e Inglese. Centre de Gagliolo, Inglese reprend, 0-2 #TorinoParma pic.twitter.com/WlBlC1oayC — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) 10 novembre 2018 SCARICA ...

Maltempo - continua a diluViare in Piemonte e Liguria : piogge torrenziali tra Torino e Biella - la piena del Po fa sempre più paura [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/17 ...

Al Via stasera il Tour Cesare Cremonini Live 2018 – Si parte da Torino : la scaletta : Tutto pronto per il “Cremonini Live 2018”: al via questa sera da Torino il Tour nei palasport italiani parte stasera con il concerto al Pala Olimpico di Torino – esaurito in prevendita – il “Cremonini Live 2018”, la tranche invernale dei quattro concerti negli stadi di Cesare Cremonini. Il “miracolo pop” continua in 23 date nei palasport italiani, un Tour che attraverserà l‘Italia, dopo la doppia data di Mantova, e ...

Concerti - Cesare Cremonini : al Via da Torino il tour nei palasport - SCALETTA / FOTO : ... Share the love," "Momento silenzioso" "Una come te" "Vieni a vedere perché" "Le sei e ventisei" "Mondo" "Logico #1" "GreyGoose" "Dev'essere così" "Al tuo matrimonio" "Il pagliaccio" "50 Special" "...

"Artissima" al Via : Torino capitale del contemporaneo tra modelle senza veli e artisti internazionali : Duecento gallerie, 60 espositori da 35 Paesi. Fa discutere "untitled" di De Falco: un donna in piedi per otto ore, ancorata a una parete, senza nulla addosso

Bolzano - incidente tra via Roma e Via Torino : giovane centauro si scontra con un'auto : Bolzano . Incindente stradale questo pomeriggio, attorno alle 17, all'incrocio tra via Roma e via Torino. Un giovane alla guida di una moto sportiva 125 si è scontrato con un'auto. A causa dell'...

Milano - l'abbigliamento Primark sfida la «maledizione» del palazzo di Via Torino angolo via Palla : Due anni fa finiva in liquidazione e abbassava la serranda Trony. Lo stesso era accaduto prima a Fnac, Billa, Standa. Tra poco a sfidare la sorte nell'immobile«maledetto» di via Torino 45 angolo via ...

Torino è un Comune No Tav Via libera all'odg dei 5 Stelle : E' ufficiale: Torino è un Comune No Tav. Con 23 voti favorevoli e solo 2 contrari il Consiglio comunale del capoluogo piemontese ha approvato l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che esprime contrarietà alla Tav e chiede Segui su affaritaliani.it

Torino è un Comune No Tav Via liber all'odg dei 5 Stelle : E' ufficiale: Torino è un Comune No Tav. Con 23 voti favorevoli e solo 2 contrari il Consiglio comunale del capoluogo piemontese ha approvato l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che esprime contrarietà alla Tav e chiede Segui su affaritaliani.it