Verona - Una giornata nera

Aborto - scontro a Verona tra “Non una di meno” e Lega : le attiviste distribuiscono caramelle e volantini sulla 194 : Una semplice campagna informativa ha riacceso il dibattito sull’Aborto a Verona, la città dichiaratamente ‘pro vita’ nella quale il 5 ottobre scorso è stata approvata in consiglio una mozione a firma leghista contro l’interruzione di gravidanza. A scatenare le polemiche un’attività del movimento femminista “Non una di meno” che lo scorso sabato, fuori dal liceo Messedaglia e alla stazione ferroviaria, ha ...

Non più allagamenti a Verona. Una grande opera - fra Portoni Borsari e l'Adige - già realizzata. Previsti altri interventi. : Con la spesa di 300.000.-' è stato realizzato un pozzo disperdente , diametro di 1,20 m, , della profondità di 8 metri, posto proprio davanti alla Porta, lato Corso Cavour, che, in occasione d'un ...

Veronafiere - a Shanghai - Cina. Una sede permanente della spa veronese - per facilitare contatti e raggiungere nuovi obiettivi. : ... come ricordato anche dal presidente Xi Jinping, in apertura del China International Import Expo, ribadendo il suo impegno, a favore di libero scambio e globalizzazione dell'economia. Una opportunità,...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Hellas Verona-Milan 0-1 - decide una rete di Valentina Giacinti : Va in archivio il quinto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il posticipo domenicale tra l’Hellas Verona e il Milan, capoclassifica, ha premiato la formazione allenata da Carolina Morace che si è imposta 1-0 allo stadio “Olivieri” grazie ad una rete del capocannoniere di questo torneo nazionale Valentina Giacinti. Per la punta della Nazionale italiana si tratta della settima marcatura in queste prime ...

Anche a Verona caccia al donatore per Alex - il bimbo affetto da una rara malattia genetica : Il Comune di Verona e l’associazione Save Moras Italia si sono mobilitati per Alessandro Maria, il bimbo di un anno e mezzo affetto da una malattia genetica rara: la sua unica speranza è il trapianto di midollo. E’ necessario trovare un donatore compatibile e per questo è scattata una corsa che ha già coinvolto migliaia di persone in varie città italiane. Domani i volontari dell’associazione, dalle 14 alle 20, saranno in piazza ...

Rugby - l'Italia verso i Test Match : azzurri in raduno a Verona - tutti i convocati. Violi infortunato :

Rugby - l’Italia verso i Test Match : azzurri in raduno a Verona - tutti i convocati. Violi infortunato : L’Italia ha incominciato a Verona il raduno in preparazione ai Test Match. Gli azzurri partiranno domenica 28 ottobre per Chicago (USA) dove sabato 3 novembre affronterà l’Irlanda in un incontro amichevole. A seguire i tre Test Match veri e propri contro Georgia (sabato 10 novembre a Firenze), Australia (sabato 17 novembre a Padova) e Nuova Zelanda (sabato 24 novembre a Roma). Sarà assente il mediano di mischia Marcello Violi che si ...

Marini fa esplodere il Palafiera : una bomba lancia in orbita Forlì - ko la corazzata Verona : Il 'Monday Night' della palla a spicchi regala una prima particolarmente emozionante all'Unieuro Arena. Vuoi per lo spettacolo offerto dai quasi 4mila spettatori , 2426 abbonati, , vuoi per una sfida ...

Montorio - colpito da pala meccanica : morto 52enne/ Ultime notizie Verona - incidente sul lavoro in una cava : Montorio, colpito da pala meccanica: morto 52enne. Ultime notizie Verona, incidente sul lavoro in una cava: inutili gli immediati soccorsi dei sanitari del 118(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 21:18:00 GMT)

Verona - Lega difende mozione anti-aborto : “È un abominevole delitto. I gay? Una sciagura” : Continua a far discutere la mozione contro l'aborto approvata giovedì sera in consiglio comunale a Verona. Il consigliere leghista Zelger: "L'aborto non è un diritto, è un abominevole delitto. Il mio esempio è la Russia di Putin dove gli aborti sono scesi da quattro milioni l'anno a due con sussidi alla maternità. Abolirei la legge 194".Continua a leggere

Verona - consiglieri comunali Pd chiedono le dimissioni della capogruppo. Aveva votato mozione antiabortista della Lega : Carla Padovani, la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Verona, è stata sfiduciata dagli altri membri dell’assemblea che, adesso, ne chiedono le dimissioni. La decisione dei dem di Palazzo Barbieri arriva il giorno dopo le polemiche nate dal voto di Padovani in favore della mozione antiabortista sostenuta dalla Lega e dal Sindaco, Federico Sboarina. Secondo i consiglieri Pd Elisa La Paglia, Stefano Vallani e Federico ...