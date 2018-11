Verona Black Friday 2018 | offerte | negozi e centri commerciali aderenti

correttainformazione

: Black Friday di ècucina is cooming!!?? Un'occasione unica di avere tutti i nostri corsi scontati del 15% Scopri com… - e_cucina : Black Friday di ècucina is cooming!!?? Un'occasione unica di avere tutti i nostri corsi scontati del 15% Scopri com… - HarakaViaggi : Seconda proposta #blackFriday! Messico, Viva Maya**** a Playacar. Partenza del 13/12 da Verona e rientro il 21/12,… - AeroportiCal : Offerte Volotea: 100.000 posti da 9 Euro per il Black Friday 2018. Prenota entro il 23/11/2018 ??… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Ilè ormai alle porte. Sono moltissimi i siti e gli e-commerce che hanno già iniziato i super sconti in attesa del 23 novembre, giorno ufficiale del. Nell’articolo di oggi ci dedicheremo però ad una città in particolare:. Vedremo infatti ie i, e leche è possibile trovare in questi. Continuate a leggere per non perdervi nulla.Come molti sapranno, sono moltissimi ormai iche anche in Italia hanno deciso di dedicare un’intera giornata, o qualcuno anche una settimana, allo shopping conimperdibili. Parlando della città di, abbiamo notato come, la maggior parte deialdi quest’anno siano di elettrodomestici e prodotti tecnologici. Per questo motivo, all’interno della città di, troverete più che altro grandi ...