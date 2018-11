Oroscopo di domani 23 novembre : Luna in Gemelli favolosa per Cancro e Vergine : L'Oroscopo di domani 23 novembre riapre queste nuove previsioni annunciando un transito astrale spettacolare. Curiosi di sapere quale potrebbe essere? Ebbene, pochi sono i dubbi in proposito: domani ad avere un meritato primo piano nel panorama astrologico sarà senz'altro l'astro della Terra. Infatti, a dare spettacolo nell'alto dei cieli in questo mese di novembre sarà l'arrivo della Luna in Gemelli. Tale passaggio avverrà alle ore 05:10 del ...

Oroscopo 22 novembre : Vergine e Ariete tra i segni migliori : L'Oroscopo di domani 22 novembre è molto interessante per quasi tutti i segni zodiacali. Il mese di novembre sta per terminare e la situazione sentimentale di molti segni si appresta a migliorare. Vediamo dunque tutte le novità previste per giovedì. Previsioni per tutti i segni zodiacali Ariete: Siete più determinati che mai ad accettare e superare ogni battaglia e ostacolo che vi si presenterà davanti. Non sarete da soli però ad affrontare le ...

Sicurezza alimentare - è allarme in Italia : in un mese sequestrate 46 tonnellate di falso olio extraVergine e bio : In tutta Italia, in un solo mese, sono state controllate 105 aziende, di cui 46 sono risultate irregolari per violazioni di natura penale e amministrativa. Le ispezioni hanno portato al sequestro di 46 tonnellate di olio extravergine di oliva privo dei requisiti di Sicurezza alimentare: 28 tonnellate per reati penali, in particolare per la vendita di oli dichiarati extravergine di oliva o bio quando in realtà non lo sono (in questo caso si è ...

Carabinieri - sequestrate decine di tonnellate di olio extraVergine di oliva. Due denunce : Centocinque aziende controllate, e 46 di queste risultate irregolari per violazioni di natura penale e amministrativa. decine di tonnellate di olio extravergine di oliva sottoposte a sequestro penale o amministrativo e due denunciati. È il bilancio della operazione “campagna di controllo oleario 2018” condotta nelle scorse settimane dai Carabinieri per la tutela agroalimentare. Gli accertamenti presso frantoi e aziende olearie sono stati ...

Unaprol : da Oms nuovo attacco a olio extraVergine e made in Italy : Roma, 20 nov., askanews, - Ancora un attacco al made in Italy e a uno dei suoi prodotti simbolo: l'olio extra vergine di oliva. Sette Paesi della 'Foreign Policy and Global Health' hanno presentato ...

Oroscopo 21 novembre : sorprese in arrivo per Cancro e Vergine : novembre sta per arrivare agli sgoccioli. Nella giornata di domani 21 novembre, sono previste diverse novità dal punto di vista della salute e dell'amore per alcuni segni zodiacali. In particolare, per Cancro e Vergine quella di domani sarà una giornata molto positiva. Vediamo dunque tutte le novità previste dagli astri. 21 novembre, Oroscopo per tutti i segni Ariete: Non tirate troppo la corda in ambito lavorativo perchè potrebbe portarvi a ...

Oroscopo di domani 20 novembre : buone notizie per Vergine - Leone ad un bivio : L'Oroscopo di domani 20 novembre parte in grande stile svelando le previsioni di martedì su amore e lavoro. Oggetto delle attuali predizioni i primi sei segni, dunque Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A fronte di quanto appena espresso la domanda alla quale rispondere è la seguente: quali saranno i segni baciati dalla fortuna questo martedì? Ebbene, sicuramente ad avere ottime chance di superare indenni il periodo saranno di certo ...

Astrologia - previsioni dal 19 al 25 novembre : forza per Bilancia - giù la Vergine : Inizia la terza settimana del mese di novembre 2018. Quali sono le previsioni che riguardano il periodo compreso tra lunedì 19 e domenica 25 novembre? Di seguito le stelle con riflettori puntati su amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci. Ariete: in questa settimana vivrete qualche problema a livello amoroso a causa dell'opposizione di Venere. È possibile comunque che qualcuno decida di iniziare una nuova relazione, farete quindi delle buone ...

Oroscopo del giorno 18 novembre : bene la Vergine - sottotono il Cancro : Una nuova settimana volge al termine. Cosa prevedono le stelle per tutti i segni dello Zodiaco nella giornata di domenica 18 novembre 2018? L'Oroscopo con l'amore, il lavoro e la salute di tutti e dodici i segni vede il Cancro leggermente sottotono, mentre la Vergine avrà un momento di recupero. Ariete: giornata serena per il segno, in amore avrete un recupero grazie alla Luna. In campo lavorativo potrebbero nascere delle nuove collaborazioni. ...

Di Battista vs Giannini : «Non faccia la Verginella» - «Mentre io lottavo lei faceva i balletti» : Di Battista vs Giannini: «Non faccia la verginella», «Mentre io lottavo lei faceva i balletti» La serata del 16 novembre di Accordi e Disaccordi, sul Nove dalle 22,45, vede l’esponente di spicco del M5S Alessandro Di Battista affrontare il direttore di Radio Capital Massimo Giannini. Ogni settimana sul Nove, nel programma di Andrea Scanzi e Luca Sommi due avversari si scontrano sui temi più caldi dell’attualità. Qualche volta i contendenti ...

Oroscopo del fine settimana 17-18 novembre : difficoltà per Cancro e Vergine : In arrivo un nuovo weekend di novembre. Quali saranno le previsioni riguardanti i 12 segni zodiacali? Leggiamo l'Oroscopo di sabato 17 e domenica 18 novembre con il lavoro, l'ambito salutare ed amoroso dall'Ariete ai Pesci. Ariete: domenica sarà una buona giornata di recupero per il segno, grazie alla Luna positiva potrete risolvere dei problemi amorosi. Sul lavoro, in questo periodo, cercate di evitare conflitti....Continua a leggere

Olio extraVergine - un alleato naturale contro le malattie infiammatorie intestinali : Gustoso al punto giusto per condire le nostre pietanze, l' Olio extravergine di oliva è in realtà un 'alleato' della salute. Ricco di sostanze antiossidanti, l''oro verde' del Mediterraneo è anche un ...

Barbara d’Urso alle nozze di Lisa Fusco - che svela : “Non sono Vergine” : Lisa Fusco si sposa, ma senza abito bianco: “Non sono più vergine” Barbara d’Urso non ha mai nascosto di amare i matrimoni. Infatti, durante Pomeriggio 5, spesso ne sono avvenuti alcuni in diretta e probabilmente c’è ne sarà un altro da mostrare al pubblico del piccolo schermo. Quale? Quello di Lisa Fusco. A rivelarlo è stato la diretta interessata sulle pagine di Nuovo, la rivista diretta da Riccardo Signoretti. ...

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco si sposa e annuncia : 'Ma visto che non sono più Vergine...' : Nozze in vista per Lisa Fusco . L'ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip ha annunciato al settimanale Nuovo che si sposerà a gennaio. Lisa, che ora è opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica ...