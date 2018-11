Venezia | due senzatetto i morti carbonizzati a Mestre

Venezia - in fiamme associazione volontariato : due morti carbonizzati : Venezia, 22 nov., AdnKronos, - Ritrovati due corpi semicarbonizzati in un'associazione di volontariato vicino Venezia. Il ritrovamento è avvenuto dopo che i vigili del fuoco sono intervenuti in via da ...

Furto Venezia - due tentativi prima colpo : ANSA, - Venezia, 9 NOV - Due tentativi di Furto hanno preceduto il clamoroso colpo del 3 gennaio scorso a Palazzo Ducale a Venezia, commesso durante l'ultimo giorno di apertura della mostra 'Tesori ...

Isoardi-Salvini - lei : “Ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa”. E allora che ci facevano i “nostri” a Venezia? E i messaggi di lui per “La prova del cuoco”? : Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati. Sì ma non lunedì, quando la notizia è uscita su tutti i giornali. Due mesi e mezzo fa. Il che, se la matematica non inganna, significa più o meno a metà agosto, scegliete voi se prima o dopo il pranzo di Ferragosto. Ora, una volta metabolizzato il fatto che si sono separati – e cancellata dagli occhi l’ultima immagine di loro due a letto insieme – sorge spontanea una domanda: ma ...

Venezia - aereo perde quota e si schianta in un campo : due morti : Il terribile incidente aereo è costato la vita a due piloti esperti che erano decollati dell'aviosuperficie di Caorle con un velivolo leggero di tipo SIA Marchetti SF 260, utilizzato anche in ambito militare per l’addestramento dei piloti. Il dramma in fase di rientro quando l'aereo ha perso quota e in pochi attimi si è schiantato al suolo senza dargli scampo.Continua a leggere

